Día de la Mujer: un estudio reveló que se desmantelaron casi la totalidad de los programas de género

El estudio da cuenta de cómo el gobierno de Javier Milei llevó a la práctica lo que manifiesta en sus discursos, tanto en el plano local cuanto en el internacional. En octubre de 2024 la Argentina fue el único país del G20 que no apoyó una declaración sobre la igualdad económica de las mujeres argumentando que incluía “conceptos que no se compartían, como identificar las acciones de cuidado familiar como un trabajo e involucrar en el pago de ingresos al Estado”. El 23 de enero de este año, el discurso del presidente Milei en el foro de Davos se focalizó en afirmar que no existe la brecha de género, fustigó al movimiento feminista al asegurar que busca privilegios y se manifestó en contra de la figura de femicidio. En esa misma línea, el Ejecutivo discontinuó casi todas las políticas de género.