Diana Mondino, señalada como la canciller de Milei: "El Mercosur quedó viejo"

Diana Mondino y la relación de Milei con China y Brasil

En su entrevista con Alejandro Fantino en Neura, Diana Mondino señaló que "depende del tema, no tendría problemas de tener una reunión con Lula", aunque reconoció que "hay cosas que corresponden que se negocien entre privados". Asimismo, no negó la posibilidad de encontrarse con representantes de China y Rusia: "Todos tuvieron relaciones con Átila para evitar que los invadiera".

"Yo rompería relaciones con países dictatoriales que no respetan los derechos humanos. ¿Por qué no? Pero una cosa es tener las relaciones diplomáticas y otras cosas es que si pueden o no, y en qué condiciones, tener relaciones comerciales", planteó.

Las declaraciones de Mondino contradicen las manifestaciones del candidato presidencial Javier Milei en su entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson: “No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Lula no entra ahí".