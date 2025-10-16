"Tienen una enfermedad mental": la polémica declaración de Karen Reichardt sobre los votantes opositores

La candidata de La Libertad Avanza volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de sus dichos. "Son personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada", expresó.

La segunda candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires , Karen Reichardt , generó una nueva controversia al afirmar que quienes no votan por su espacio “tienen una enfermedad mental” .

Durante una entrevista radial, la dirigente sostuvo que el objetivo de su partido debe ser captar al electorado del PRO y a quienes no participaron en las últimas elecciones. “Porque el otro, de verdad, es una enfermedad mental” , expresó.

Sorprendidos por la declaración, los periodistas le preguntaron si no consideraba que se trataba simplemente de personas con una mirada política diferente. Reichardt descartó esa posibilidad y explicó que, a su entender, se trata de un “tema cultural”. “No es que piensan distinto, es algo que tienen incorporado. Son personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada”, agregó.

La postulante de LLA ya había estado en el centro de la polémica días atrás, cuando reaparecieron en redes sociales mensajes antiguos de su autoría con expresiones discriminatorias , en los que se refería despectivamente a “negros”, “villeros” y “planeros”.

Más tarde, tras la repercusión de sus dichos, Reichardt intentó matizar sus declaraciones y aclaró que en lugar de una “enfermedad mental” se refería a un “chip” instalado en parte del electorado opositor.

Karen Reichardt y la enfermedad mental de la oposición

Karen Reichardt promete fidelidad a LLA: "Antes de traicionar a Javier Milei me corto un brazo"

Reichardt afirmó este jueves que “antes de traicionar” al presidente Javier Milei “se corta un brazo” y apuntó contra el candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana: "De última, vas a hacer el debate donde yo quiera y sobre los temas que yo quiera no los que vos impongas".

Además, Reichardt reafirmó su apoyo incondicional al Presidente y al oficialismo, “por convicción”. Por otra parte, la candidata, quien en realidad se llama Karina Celia Vázquez, se dirigió a Taiana y afirmó que a ella se “la picanteó”, pero ahora que quedó Diego Santilli como primero en la lista de la provincia de Buenos Aires, dijo que “no se presentó al debate".

Las declaraciones de las segunda en la lista de LLA se dieron en el streaming libertario Carajo, donde Karen aseguró que el candidato opositor apuntó contra ella “sin esperar que la justicia electoral la designara” y que el punteo de debate que había propuesto, no lo iba a respetar porque ella iba a debatir los ítems que quería.

“Yo tenía pensado citarlo acá en Carajo porque él ponía los puntos como si fuera oficialista y no flaco... vos estás abajo. De última, vas a hacer el debate donde yo quiera y sobre los temas que yo quiera no los que vos impongas. Además, ¿cómo no se va a presentar?”, cuestionó Reichardt.