Diego Santilli: "Vamos a movilizar fuerzas federales"

El precandidato a gobernador de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, Diego Santilli , detalló su plan de seguridad para la provincia a días de las PASO . "No se aguanta más que estas basuras sigan libres en la calle, el que tiene que tener miedo es el delincuente", aseguró en relación a la muerte de Morena , víctima de una asalto de motochorros.

Diego Santilli: Para mí lo más importante, y lo vengo planteando hace dos años y medios, es estar con la gente, recorrer y hablar con la gente, escuchar sus problemas y plantear las soluciones. En el tramo final quería hacer algo que tenía pendiente que era ir a acompañar en la cola de un hospital a las 3 de la madrugada, tomar el colectivo para conectar La Matanza con Morón . Era importante no sólo en términos de la vivencia personal sino también porque uno como dirigente tiene que comprender problemas que para mí son inaceptables.

D.S: Piden por los tres principales problemas que tiene la gente y que le corresponden a un gobernador. Que vos no tengas que estar a la 1 de la mañana para que tu hijo sea atendido en el hospital y tenga que pasar por cinco especialidades, la educación y la más importante es la seguridad. No pude seguir viviendo la gente de la manera en la que vive.

P: Esta mañana se conoció un caso tremendo de una nena de 11 años que murió de un infarto tras ser atacada por motochorros

D.S: Primero quiero solidarizarme con la familia de Morena, es un espanto lo que pasó. Y segundo a esos delincuentes, le pido a la justicia que los meta presos ya, los tiene que meter presos ya. No se aguanta más que estas basuras sigan libres en la calle, el que tiene que tener miedo es el delincuente. No puede tener miedo la sociedad, que no se pueda ir al colegio en paz. Hice la recorrida en Merlo con las mamás llevando los chicos al colegio porque les da miedo que vayan solos. A los delincuentes hay que meterlos presos de una vez por todas y esto tiene que ser una política de Estado.

Diego Santilli Horacio Rodríguez Larreta

P: Ante la emergencia de inseguridad en la provincia, en caso de ser electo gobernador ¿tiene previsto pedir que se movilicen fuerzas federales en el conurbano?

D.S: Voy a usar todos los instrumentos que tenga a mi alcance para ir al frente. Eso significa ir a combatir el delito, el que va a tener miedo va a ser el delincuente. Le voy a pedir a mis fuerzas de seguridad y vamos a movilizar a las fuerzas federales, que Horacio (Rodríguez Larreta) me va a ayudar a tener, que enfrenten el delito en todas sus dimensiones: narcotráfico, narcomenudeo, motochorros. Meterlos presos, ir para adelante. Y eso significa utilización de las pistolas Taser, anillo digital, cámaras, sistema de reconocimiento facial, sistemas predictivos, búsqueda de autos con pedido de secuestro, más policía y respaldo a las fuerzas. Eso voy a hacer desde el primer día.

P: ¿Quién va a encabezar el área de seguridad si usted es gobernador?

D.S: Tengo dos o tres nombres en mente pero voy a definir ese tema después de las elecciones.

P: A tres días de la PASO, ¿por qué la campaña de Juntos por el Cambio entre usted y Néstor Grindetti fue más civilizada que la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich?

D.S: Yo soy un tipo que como me habrán visto en 2021 tuve una competencia muy fuerte con Facundo Manes, a quien respeto y le agradezco porque ahora me acompaña, y los dos hicimos una campaña propositiva. Eso nos sirvió para ganarle al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires en una elección que nadie creía que podíamos ganar. Se habían juntado todo el peronismo en una lista. Y les ganamos. Yo creo en eso, en las propuestas y en las ideas y los que nos van a votar quieren vernos unidos más allá de una primaria. El domingo a la noche vamos a estar todos juntos para ganar la provincia y empezar a transformarla de una vez por todas.