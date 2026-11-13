El Gobierno oficializó los plazos para aprobar el Presupuesto 2027 en Diputados + Agregar ámbito en









Fijaron una comisión el próximo martes 17 de noviembre para sesionar el miércoles 25. El Senado irá a extraordinarias.

El oficialismo busca sellar los acuerdos en Diputados. Diputados

Se oficializa el calendario que diseñó La Libertad Avanza para conseguir la sanción del Presupuesto 2027, que tendrá como primer instancia la Cámara de Diputados. Aunque persisten los reclamos de aliados, el oficialismo es optimista para sellar acuerdos con los gobernadores y sostener su diseño de equilibrio fiscal.

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La citación quedó fechada para el martes 17 de noviembre a las 16 horas, cuando se reunirá la Comisión de Presupuesto presidida por el libertario Bertie Benegas Lynch. La estrategia oficialista planifica dictaminar ese mismo momento y llevar el proyecto a una sesión el 25 de noviembre, aunque este miércoles 18 podría haber sesión para tratar la ley de "Defensa de Soberanía Nacional". Con ese esquema, el Presupuesto 2027 requerirá del período de sesiones extraordinarias para alcanzar su aprobación en el Senado.

"Los otros puntos los vamos a revisar de cara a la fecha del dictamen", aseguraron desde el PRO a Ámbito: la tarea de la mesa política legislativa, compuesta por menemistas y bullrichistas, y del jefe de Gabinete Diego Santilli, en negociaciones multidimensionales con los gobernadores, es contra reloj.

Santilli y Caputo con gobernadores: en esos encuentros se terminará de delinear el proyecto. Presupuesto 2027: qué reclaman los aliados Desde los espacios provincialistas repiten reclamos por partidas para obras públicas; el pago de la deuda por fondos previsionales (que alcanza los u$s2.899.574.222 a distribuirse entre 13 provincias); universidades que solicitan $11 billones para cumplir la ley de Financiamiento Universitario, contra los $7,5 billones ofrecidos); y discapacidad.

Para este último caso resta una aprobación en el Senado que se proyecta holgada porque pende de una promesa que aún no fue ratificada en la derogación de los artículos que van del 36° al 41° del Presupuesto 2027. En las últimas horas, se sumó el reclamo del bloque Argentina Federal de incrementar $6,01 billones los recursos destinados al sistema científico y tecnológico, entre ellos organismos como CONICET, INTA, INTI y CNEA, mediante una reasignación de los fondos que se estipulan para la SIDE.

Por su parte, el PRO extendió un listado de pedidos, y ya anunciaron un triunfo en la negociación por la extensión de los regímenes de promoción automotriz y autopartista que vencen el 31 de diciembre del 2027, concesión que al Gobierno no le representa ningún costo durante esta gestión. Continúan los debates por el pedido de la eliminación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, la reducción del IVA de los huevos y sus derivados del 21% al 10,5%; y la incorporación de un régimen antievasión que implique un intercambio de información sobre billeteras virtuales.