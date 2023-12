Diputados de Unión por la Patria piden a Milei que de marcha atrás con el DNU

El diputado Germán Martínez le pidió al Presidente que revea su decisión. "Ese no es el camino", argumentó.

El diputado de Unión por la Patria , Germán Martínez le pidió al presidente Javier Milei que de marcha atrás con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que desregula le economía. "Ese no es el camino", argumentó.

"Presidente @JMilei: acabo de escuchar a su vocero. Con respeto y convicción le pido que frene el DNU preanunciado. Habló de espaldas al Congreso. Ahora, quiere emitir un mega DNU. Ese no es el camino. No hay necesidad ni urgencia: llame a Extraordinarias y envíe las reformas como proyectos de leyes. No le tenga miedo al debate democrático", publicó Martínez en sus redes sociales.