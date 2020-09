Confiman que el reemplazo de Ameri en Diputados será Alcira Figueroa

https://twitter.com/Alcira_Figue/status/1311298756617396224 Con mucha alegría quiero anunciar que la justicia resolvió que seré yo quien reemplace a Juan Ameri en @DiputadosAR. ¡Muchas gracias a todas las personas que enviaron su cariño, fuerza y buenos deseos!#AlciraAlCongreso pic.twitter.com/qeayr5LSEN — Alcira Figueroa (@Alcira_Figue) September 30, 2020

En su fallo, el juez federal Número 1 de esa provincia, Julio Leonardo Bavio, En su fallo, se refirió a los precedentes jurisprudenciales de la Cámara Nacional Electoral en los amparos presentados por las diputadas nacionales Adriana Cáceres (PRO), que reemplazó al actual intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro y Liliana Swindt, que ocupa la banca que pertenecía al canciller Felipe Solá

La jurisprudencia indica que, como la elección de 2017 fue previa a la sanción de la ley de Paridad de Género -que establece reemplazos mujer por mujer y varón por varón-, quien debe asumir la banca vacante es quien seguía como primera suplente detrás de Ameri en la lista de candidatos del Frente Ciudadano para la Victoria.

"Con mucha alegría quiero anunciar que la justicia resolvió que seré yo quien reemplace a Juan Ameri en Diputados. Muchas Gracias a todas las personas que enviaron su cariño, fuerza y buenos deseos!", escribió Figueroa esta mañana en su cuenta de Twitter.

Tras el escándalo ocurrido con Ameri, Figueroa había considerado en declaraciones radiales que las escenas íntimas protagonizadas por el exdiputado en plena sesión de Diputados eran "un hecho que nos avergüenza como sociedad, como parte de un espacio político y especialmente como mujeres".

De esta manera, Figueroa, antropóloga, feminista y magister en Políticas Sociales y Desarrollo Sustentable, ocupará la banca en la Cámara baja que quedó vacante con la renuncia de Ameri, con mandato hasta diciembre de 2021.

Figueroa anunció que la legalización del aborto y la lucha contra la desnutrición será dos temas centrales en su agenda en la Cámara baja una vez asuma. "Tengo un hermanito que murió por desnutrición, por eso yo tengo una deuda no solo con mi familia si no con todos los niños que mueren por esa problemática", manifestó Figueroa en diálogo con la Rock and Pop.

Asimismo, ratificó su compromiso a favor de la legislación del aborto, al considerar que "en Salta es muy difícil la discusión" sobre esa problemática que "viene a romper un sistema patriarcal" en la provincia norteña.

El viernes último a la madrugada, la Cámara de Diputados, en un trámite veloz, había aceptado la renuncia presentada por el diputado salteño Juan Emilio Ameri tras el escándalo que había protagonizado el jueves, al mostrarse en una escena sexual mientras participaba de manera remota en una sesión del cuerpo.