Duhalde sobre aporte solidario: "No está mal pero me parece una vergüenza que el primer esfuerzo no lo haga la política"

"No está mal el aporte extraordinario a las grandes fortunas, pero me parece una vergüenza que el primer esfuerzo no lo haga la política", dijo Duhalde durante el programa "Buenos Vecinos" que conduce Pablo Duggan.

El político también se refirió al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y dijo: "Veo mal al proyecto de legalización del aborto. No es momento de dividir a la gente", y reiteró: "Veo mal al proyecto de legalización del aborto, aunque mis hijas me están convenciendo".

"Son temas que tiene que decidir la gente. No hay que perder tiempo en discutir cosas que no son las que hay que discutir ahora. Los que no advierten que el problema son otros", agregó,

Por último, Duhalde opinó sobre las políticas del actual Gobierno nacional: "Veo que vamos por mal camino. No hay conducción del Estado, no me gusta lo que está pasando", sentenció.