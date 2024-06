El cruce entre Victoria Villarruel y Juan Grabois en redes: "Revolucionario de juguete"

El conflicto se inició cuando la compañera de fórmula de Javier Milei discutiera contra Myriam Bregman, quien chicaneó al Gobierno por el acto del Día de la Bandera en Rosario: "Bregman vos no tenés autoridad moral alguna para hablar de los Granaderos y el Presidente. Vos no cantás el Himno pero si cobrás el sueldo del Estado argentino , hablemos de vos".

Rápidamente, Juan Grabois salió al cruce y cruzó a la referente de La Libertad Avanza debido a sus ingresos en su calidad de vicepresidenta. "Yo sí canto el himno; nunca cobré nada del Estado -dato objetivo vs. relato difamatorio-, la que jugándola de guardiana de la moral y el superávit cobra 8 palos por mes, 32 salarios mínimos, no es Myriam, sos vos... Toda ¡de la nuestra! ¡pagados por el Estado que vos querés destruir desde adentro! ¡Por una democracia recuperada juzgando a tus ídolos Videla y Galtieri! Hipócrita. No son ni siquiera la derecha, son cadetes de la riqueza y mulos del círculo rojo", dijo.