El detrás de escena del debate: invitados, seguridad y balance de cada partido

En la nómina también figuraban el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín; el exjefe del Ejército Martín Balza; el empresario Francisco De Narváez, máximo aportante de su campaña presidencial; Héctor Daer, uno de los titulares de la CGT, y el asesor financiero Carlos Maslatón, ex aliado de Milei.

En la tribuna libertaria estuvieron la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel; el legislador porteño Ramiro Marra, la diputada nacional Carolina Píparo, la hermana del postulante, Karina Milei, los armadores Carlos Kikuch y Guillermo Francosi, los diputados electos Marcela Pagano, Diana Mondino, Oscar Zago y Alberto “Bertie” Benegas Lynch.

Pese a la alianza electoral que el economista liberal pactó con el expresidente Mauricio Macri y la excandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, ninguno de ellos asistió a la Facultad de Derecho.

massa-milei-pasantia.mp4 Sergio Massa le preguntó a Javier Milei por su pasantía en el Banco Central.

El debate presidencial desde el Aula Magna

La norma para los asistentes al Aula Magna era el silencio absoluto. No obstante, hubo risas y exclamaciones de la audiencia. Uno de los momentos en los cuales los invitados no pudieron atenerse a las reglas fue cuando Massa le preguntó a su oponente por qué no quiso someterse a un examen psicológico que legitime su candidatura presidencial. En línea con esto, miradas incómodas de un lado y sonrisas por el otro fueron la respuesta de los invitados cuando el candidato de UP se refirió a la pasantía no renovada de Milei en el Banco Central.

Otro de los momentos que generó risas del auditorio fue cuando el candidato de la Libertad Avanza le dijo a su contrincante “si vos fueras Pinocho ya me hubieras sacado un ojo”. Ya hacia el final del debate, al grito de “la casta tiene miedo”, el sector que respondía a Milei arengó a su candidato.

La previa del debate presidencial

Antes de arribar a la facultad de Derecho, cada candidato estuvo en su propio búnker. Mientras que Massa se juntó desde temprano con la mesa chica de su equipo en sus oficinas de la avenida Libertador, el postulante de La Libertad Avanza se concentró toda la semana en el hotel Libertador, en el cual pasa la mayor parte de su tiempo desde el 22 de octubre.

La expectativa por la contienda discursiva se notaba en las horas previas en el edificio fuertemente vallado sobre la avenida Figueroa Alcorta, que contó con un intenso operativo de seguridad conjunto entre la policía porteña, la Federal y Gendarmería.

DEBATE PRESIDENCIAL CALLE 4.jpg Cecilia Camarano

Para ingresar al evento organizado por la Cámara Nacional Electoral, los casi mil doscientos asistentes al evento (550 invitados y 600 acreditados) tuvieron que pasar controles con código QR y máquina detectores de metales.

Una vez adentro de la casa de estudios de la UBA, las paredes de la institución pública esperaban a los visitantes con un mensaje: “Defendamos la universidad pública. Decile NO a Milei. Decile NO a la privatización de la UBA”.

Sobre la Avenida Figueroa Alcorta los simpatizantes de Javier Milei dominaron la escena. Unos trescientos manifestantes que se congregaron por las redes sociales arribaron horas antes del inicio de la contienda con banderas argentinas y cotillón alusivo a La Libertad Avanza. En sus manos se agitaban pancartas en las cuales se leía la palabra “fraude”.

Roberto es de Caseros, provincia de Buenos Aires, y baja de una combi disfrazado de León. Mientras se sacaba fotos con todos, dijo que está convencido de que las elecciones generales “no fueron limpias” por “lo que se vio en las redes sociales”.

DEBATE PRESIDENCIAL CALLE 1.jpg Cecilia Camarano

A su lado un grupo de mujeres que se definieron como “integrantes del Equipo Republicano” se dieron cita para apoyar a Javier Milei. “Desde hace de diez años nos juntamos para protestar por el asesinato del fiscal Nisman, marchamos todos los 18 de cada mes, y ahora apoyamos a Javier Milei”, argumentan así su presencia a Ámbito.

Por la vereda de enfrente resistía estoico el “Payaso Tuerquita” de Luis Campos, Tucumán. “Vine el martes, para apoyar a Massa, en realidad estuve en la tribuna del Bailando, pero soy un payaso peronista”, explicó. “Si no querés a tus padres, como Milei, no querés a la vida”, justificó su voto por el tigrense.

Hacia el final de la velada, tanto de un lado como del otro los manifestantes se habían dispersado.