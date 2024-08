"El entorno" salió a cruzar a Mauricio Macri y Karina Milei le muestra la lapicera

Respuesta de Casa Rosada

Pero la Casa Rosada no solo le respondió a Macri a través de Pareja, con quien el ingeniero deberá sentarse si quiere armar un frente electoral para 2025 en el principal distrito electoral del país. Karina Milei recibió en Casa Rosada a solas a Rogelio Frigerio (PRO). Fue un encuentro para explorar el armado electoral 2025 en las provincias con la coincidencia de no dividir el electorado del PRO y La Libertad Avanza frente al peronismo. La secretaria general de la presidencia demostró así quien controla la lapicera para el armado de la boleta legislativa del año próximo además de enviarle una señal política a Macri: la negociación con los gobernadores del PRO será uno a uno y sin su intermediación.

"Si vamos separados, nos exponemos a perder con el peronismo". Con esa coincidencia básica se retiró Frigerio de Casa Rosada. La emancipación de los gobernadores del PRO va más allá. Están dispuestos a competir con sus propios partidos, es decir un sello que no haría referencia ni al PRO ni a Juntos por el Cambio. La liga de gobernadores no peronista busca una nueva marca. El tema ya se había abordado en la reunión de los mandatarios provinciales no peronistas con Guillermo Francos la semana pasada. "No salgan a armar listas en nuestras provincia porque perdemos todos. Tenemos que ir juntos", fue el pedido de los gobernadores al jefe de gabinete que, para dar mayores garantías, incorporó a Santiago Caputo al final del encuentro.

La gesta histórica que hoy encarna nuestro Presidente @JMilei sería imposible sin el trabajo incansable de @KarinaMileiOk, que entre muchas cuestiones fundamentales impide que se antepongan en el camino falsos profetas, viejas prácticas y quimeras que intentan borrar el horizonte… — Sebastián Pareja (@SPareja_) August 2, 2024

Mientras Mauricio Macri intenta preservar la identidad del PRO, Patricia Bullrich trabaja para fusionar el sello con La Libertad Avanza. Lanzó una línea interna denominada PRO Libertad y mantiene a su dirigencia activa: este fin de semana, Pablo Walter recorrió la provincia de Buenos Aires para fortalecer el armado de la Ministra de Seguridad. El sector díscolo del PRO que encabeza Bullrich asegura que pese a los esfuerzos de Macri por diferenciarse, la fusión ya se dio de facto y advierten que será Javier Milei quien definirá el amado de listas el próximo año.

El conflicto que late de fondo es por el control de la lapicera. Es que el titular del PRO busca bloquear el intento de fusión del La Libertad Avanza que impulsa Javier Milei a través de la figura de Bullrich. Por eso el expresidente desplazó a la excandidata presidencial de Juntos de la jefatura de la Asamblea nacional del partido amarillo, el órgano encargado de aprobar las alianzas electorales.