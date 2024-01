El exsuperintendente de Salud apuntó contra Nicolás Posse por su despido: "Fue poco profesional, me enteré por WhatsApp"

Enrique Rodríguez Chiantore Rodríguez Chiantore junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Chiantore criticó al Gobierno por su despido: "Fue curioso y desagradable"

“Fue curioso y desagradable. Me desperté ayer a la mañana temprano y ya tenía algunos mensajes en el celular de amigos que habían leído el Boletín Oficial a eso de las 5, 5.30 de la mañana, y que me mandaban mensajes de solidaridad", contó el dirigente.

Y agregó: "Yo no entendía muy bien de qué se trataba hasta que me fui dando cuenta de que algo había pasado con mi cargo. Leí el boletín, y me di cuenta que me habían desplazado a mí y al gerente general de la Superintendencia sin aviso previo ninguno, por supuesto”.

Chiantore, quien se describió en un estado de "shock" al enterarse de la noticia, mencionó al jefe de Gabinete Nicolás Posse, como el único dirigente que, indirectamente, se comunicó con para transmitirle su despido. “La única explicación que recibí un poco más tarde fue un WhatsApp de Mario Lugones, que es asesor de Nicolás Posse en temas de salud, que decía: ‘Puedo hablarte cuando quieras, pero las cosas tienen su dinámica, así que hicimos cambios en la Superintendencia'”, señaló.

Los cambios en la Superintendencia de Salud

Tras el despido de Chiantore se designó al licenciado Gabriel Gonzalo Oriolo como Superintendente de la Superintendencia de Servicios de Salud, con rango y jerarquía de Secretario. Oriolo es un abogado especializado en derecho de la salud, según señala el Boletín Oficial.

Cabe destacar que Oriolo trabajó hasta noviembre de 2023 en el Grupo OSDE, firma en la que ocupó distintos cargos por casi tres décadas y que ahora deberá regular como funcionario.

Por último, el texto designa al doctor Claudio Adrián Stivelman como Gerente General de la Superintendencia de Servicios de Salud, con rango y jerarquía de Subsecretario. Stivelman es un médico especialista en medicina interna.