El glam esta vez lo puso Mirtha

Sin embargo, la primera presentación pública fue en una casa particular en Scalabrini Ortiz y Libertador, la casa de Mirtha Legrand donde la diva festejó sus 96 años, rodeada de sus amigas (Coca Calabró, las Álvarez Argüelles, Susana Reta, o Myette Ferrucio), además de su hija, su nieto Nacho y su padre Ignacio Viale; además de Jorge Lanata y esposa; Martín Cabrales, Daniel Funes de Rioja, entre otros, aunque la nota fue la presencia de Rodríguez Larreta y su novia Milagros, los más requeridos. La sorpresa: Raúl Lavié cantando My way.