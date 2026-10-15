El Gobierno aumentó 1,9% los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad en octubre

La suba se aplica por igual a todas las prestaciones del nomenclador y sigue la inflación de septiembre. Las prestaciones en la Patagonia mantienen el adicional del 20% por zona desfavorable.

El Gobierno nacional dispuso una actualización del 1,9% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de octubre, sin diferencias por tipo de prestación .

La medida quedó oficializada mediante la Resolución 1/2026 de la Subsecretaría de Regulación, Certificación y Proyectos del Ministerio de Salud , publicada en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Gianfranco Scigliano .

Según la norma, el aumento se calculó sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre de 2026 . El porcentaje se aplica sobre los valores aprobados en septiembre por la Secretaría Nacional de Discapacidad , que había dispuesto una suba del 1,7% en función de la inflación de agosto.

La actualización fue propuesta por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 27.793. Además, la resolución ratificó el adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica , por tratarse de una zona desfavorable.

De acuerdo con el anexo, en la categoría A, que es la de mayor valor, el Centro de Día de jornada doble pasa de $1.120.292,68 a $1.141.578,24 , mientras que el de jornada simple sube de $595.990,93 a $607.314,75. El Centro Educativo Terapéutico de jornada doble pasa a $1.282.346,30 y el de jornada simple, a $700.319,19.

En la misma categoría, el Hogar Permanente se eleva de $2.107.238,43 a $2.147.275,96, el Hogar con Centro de Día Permanente queda en $3.339.059,11 y el Hogar con Centro Educativo Terapéutico Permanente, que es la prestación de mayor valor del listado por categorías, alcanza los $3.486.018. La escolaridad primaria de jornada doble se fija en $1.202.539,53 y la formación laboral de jornada doble, en $1.120.454,43.

Entre las prestaciones de categoría única, que tienen un mismo valor para todos los prestadores, la Estimulación Temprana pasa de $422.231,69 a $430.254,09 y el Módulo de Apoyo a la Integración Escolar, de $770.043,58 a $784.674,41. En rehabilitación, el módulo integral intensivo queda en $187.384,64, el simple en $112.713,58 y la internación, en $6.095.819,63.

En tanto, el valor del transporte se actualiza de $915,31 a $932,70 por kilómetro y el de la alimentación, de $5.015,63 a $5.110,93.

Para las categorías B y C, los aranceles también se incrementan un 1,9%. En la categoría B, por ejemplo, el Centro de Día de jornada doble pasa a $958.872,04 y el Hogar Permanente, a $1.803.138,94. En la categoría C, esas mismas prestaciones quedan en $730.131,04 y $1.434.022,22, respectivamente.