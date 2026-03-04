El Poder Ejecutivo designó a Gustavo Zlauvinen embajador en Eslovaquia y mantendrá funciones en Austria + Seguir en









La medida fue oficializada mediante el Decreto 129/2026, publicado en el Boletín Oficial. Gustavo Rodolfo Zlauvinen continuará como representante argentino en Austria.

El Gobierno nacional formalizó la designación de Gustavo Zlauvinen como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la República Eslovaca, sin relevarlo de su actual cargo en la República de Austria.

La medida fue dispuesta a través del Decreto 129/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro Pablo Quirno.

Según se detalla en los considerandos, Zlauvinen había sido designado previamente como embajador en Austria mediante el Decreto 907/2024. Posteriormente, el Gobierno de la República Eslovaca otorgó el plácet de estilo para que el diplomático también asuma la representación argentina en ese país.

El decreto establece en su artículo 1° la designación del funcionario como embajador en Eslovaquia, “sin perjuicio de sus actuales funciones” en Austria.

Zlauvinen, diplomático de carrera, fue Secretario de Relaciones Exteriores de la República Argentina y Subsecretario de Política Exterior de la Cancillería durante el gobierno de Mauricio Macri. Es licenciado en Relaciones Internacionales y se graduó en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación en 1989.

A la vez, fue Director de Organismos Internacionales (2014-2016); Director y Secretario Ejecutivo de la Autoridad Nacional para la Convención contra las Armas Químicas (ANCAQ) (2010-2014) y Representante Permanente del Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ante las Naciones Unidas, en Nueva York (2001-2009). Presidió además el Grupo de Trabajo sobre Prevención de Terrorismo con Armas de Destrucción Masiva, de la Comisión de las Naciones Unidas para la Lucha Contra el Terrorismo (Nueva York; 2005-2009).