El Gobierno oficializó a los integrantes del directorio de OSFA, la nueva obra social del personal de las Fuerzas Armadas

El organismo funcionará bajo la órbita del Ministerio de Defensa y tendrá un Directorio con cinco miembros titulares y cinco suplentes, designados por dos años y con posibilidad de una reelección.

Tras la reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad - IOSFA, el Gobierno formalizó la integración del Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas - OSFA, una de las dos entidades creadas luego de la crisis financiera que afectó al sistema. La medida fue publicada en el Boletín Oficial.

Mediante el Decreto 88/26, se dispuso la creación de la OSFA en el ámbito del Ministerio de Defensa como ente autárquico, con personería jurídica y capacidad para actuar tanto en el Derecho Público como en el Derecho Privado, conforme a la Ley 24.156. La nueva entidad desarrollará su actividad en todo el territorio nacional y estará sujeta a la fiscalización del Ministerio, que actuará como Autoridad de Aplicación.

aviso_338222 La conducción del organismo estará a cargo de un Directorio integrado por cinco miembros titulares y cinco suplentes, quienes serán designados y removidos por el titular de Defensa. La composición contempla dos representantes propuestos por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, uno por la Armada, uno por la Fuerza Aérea Argentina y un representante del personal civil de las Fuerzas Armadas o de la OSFA, según lo establezca la reglamentación.

¿Quiénes fueron designados como autoridades de la OSFA? En ese marco, el ministro de Defensa designó como miembros titulares, por el plazo de dos años, a GR BR (R) Sergio Maldonado, GR BR (R) Omar Horacio Domínguez, Capitán de Navío (R.E.) Gustavo Rubén Rivas y Comodoro (R) Juan Carlos Ruiz Pringles. Como suplentes fueron nombrados CR A (R) Juan José Collins, CR I (R) Darío Gabriel Banchio, Capitán de Navío (R.E.) Miguel Ángel Alonso y Comodoro Mayor Sergio Luis Busdrago.

Aumento salarial fuerzas armadas La entidad funcionará como ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa y con alcance nacional. Gob.ar Además, se estableció que Sergio Maldonado ejercerá la presidencia del Directorio y Omar Horacio Domínguez la vicepresidencia, ambos por el plazo fijado en el decreto. Las funciones tendrán una duración de dos años, con posibilidad de una única reelección. En caso de renuncia o ausencia justificada, los suplentes podrán asumir con las mismas atribuciones. ¿Qué requisitos deberán cumplir los integrantes del Directorio? La normativa exige que los integrantes acrediten idoneidad técnica y experiencia en áreas vinculadas con administración de servicios de salud, seguridad social, gestión pública, administración financiera o conducción de grandes organizaciones. La creación de la OSFA implica que la atención y cobertura médica del personal de las Fuerzas Armadas quedará bajo la órbita de esta nueva entidad autárquica, con alcance nacional y control estatal. Asimismo, tanto la OSFA como la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad - OSFFESEG deberán destinar al menos el 80% de sus recursos a prestaciones de salud. Los gastos administrativos no podrán superar el 8% y, de existir excedentes, hasta un 12% podrá aplicarse a otras prestaciones sociales. Los aportes se calcularán sobre toda retribución, remunerativa y no remunerativa, con excepción de asignaciones familiares, gastos y viáticos.