El Gobierno volvió a intervenir OSPRERA y designó nuevo administrador, tras la decisión de la Cámara Federal

La medida fue oficializada por decreto y tendrá una vigencia inicial de 180 días. La Superintendencia de Servicios de Salud podrá extender el plazo si no se cumplen los objetivos fijados.

La medida se tomó tras el fallo de la Cámara Federal que dejó sin efecto la restitución de la conducción sindical.

El Gobierno dispuso nuevamente la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina, OSPRERA , luego de que la Cámara Federal revocara el fallo de primera instancia que había restituido la conducción al secretario general de UATRE , José Voytenco.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 127/2026 , publicado en el Boletín Oficial , donde se estableció un plazo inicial de 180 días para el proceso y se designó al doctor César Augusto Lococo como administrador provisorio. Además, se facultó al Ministerio de Salud a prorrogar la intervención en caso de que no se alcancen las metas previstas.

La medida se adoptó tras la resolución de la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal, que el 19 de febrero de 2026 dejó sin efecto la decisión del juez federal Sebastián Casanello de devolver el control de la obra social a sus autoridades originales. Con los votos de los camaristas Roberto Boico y Martín Irurzun, y la disidencia de Eduardo Farah, el tribunal ordenó el “inmediato restablecimiento” de la intervención .

El expediente, caratulado "VOYTENCO, JOSE ANTONIO s/INFRACCIÓN ART. 303", investiga presuntos delitos de administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito vinculados a la gestión de los fondos de salud de los trabajadores rurales. Entre los hechos señalados figura la compra de un inmueble en el partido bonaerense de Cañuelas, que habría sido financiado con recursos presuntamente desviados.

También se detallaron supuestas contrataciones irregulares con empresas prestadoras que, según la parte querellante, estarían vinculadas al entorno de la conducción sindical y habrían contribuido al deterioro financiero de la entidad.

jose voytenco La nueva intervención se produjo tras un revés judicial que impacta directamente en la situación de José Voytenco.

En este contexto, la Cámara ratificó las atribuciones de la Superintendencia de Servicios de Salud - SSS para avanzar con medidas destinadas a la normalización institucional y a garantizar la continuidad de las prestaciones médicas, descartando el restablecimiento definitivo del directorio desplazado.

Entre los fundamentos esgrimidos por la SSS para impulsar la intervención ante el Poder Ejecutivo se mencionaron el elevado nivel de litigiosidad, el endeudamiento y el deterioro sostenido en el funcionamiento del organismo.

El decreto subraya que la intervención constituye una medida temporal orientada a asegurar la regularidad de la atención a los afiliados, considerada “un servicio de carácter esencial”.

osprera La obra social ya había sido intervenida en 2024 por irregularidades en su gestión económica e institucional.

¿Qué antecedentes tiene la intervención de OSPRERA?

La primera intervención había sido dispuesta mediante el Decreto 720/2024, a raíz de irregularidades detectadas en la gestión institucional y económica. En ese proceso inicial, la conducción estuvo primero a cargo de Virginia Montero y luego del doctor Marcelo Carlos Petroni.

Ahora, Lococo deberá presentar informes mensuales ante la Superintendencia de Servicios de Salud, detallando la situación administrativa, institucional y prestacional de la obra social, con el objetivo de corregir las irregularidades detectadas.