Todas las perlitas de la apertura de sesiones ordinarias 2026

Legisladores, gobernadores y referentes del Ejecutivo asistieron al discurso del presidente Javier Milei en el Congreso.

Juan Grabois confeccionó su propio cartel en el marco de la apertura de sesiones ordinarias.

El Congreso presenció este domingo el discurso del presidente Javier Mile i con motivo de la apertura de las sesiones ordinarias 2026 . Allí se congregaron referentes del Ejecutivo, gobernadores y legisladores para escuchar las propuestas del primer mandatario para este año.

En ese marco, se observaron diferentes situaciones que dieron que hablar durante la ceremonia. Una de ellas fueron los clásicos carteles que la oposición despliega en cada oportunidad. En ese sentido, el diputado de Fuerza Patria, Juan Grabois , confeccionó su propio cartel con birome y resaltador, en el que se podía leer "$Líbranos del mal".

En la misma línea, la diputada por la izquierda, Myriam Bregman , levantó un cartel que decía "Gatito mimoso de Trump". El primer mandatario no se quedó atrás, y tildó a la legisladora de "Chilindrina troska".

El cartel de Juan Grabois en el marco de la apertura de sesiones ordinarias.

Otro de los capítulos curiosos de la sesión se dio en el comienzo, cuando la transmisión oficial evitó mostrar (al igual que el año pasado) el saludo entre Milei y la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Las cámaras enfocaron a ambos cuando ya se encontraban dentro del Palacio Legislativo, cumpliendo con el protocolo previsto para la ceremonia.

SESIONES ORDINARIAS VICTORIA VILLARRUEL La vicepresidenta, Victoria Villarruel. Mariano Fuchila

No obstante, en su paso hacia el recinto, las cámaras lograron capturar un empujón de la titular del Senado a la secretaria de Presidencia, Victoria Villarruel, que generó varios comentarios en las redes sociales.

villarruel karina milei sesiones Tenso cruce entre Karina Milei y Victoria Villarruel al ingresar a la Cámara de Diputados.

Al inicio de la sesión, un desencajado Milei le gritó a la oposición: "Ustedes también pueden gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”.

JAVIER MILEI DESENCAJADO SESIONES ORDINARIAS 2026 Javier Milei cruzó duramente a la oposición en la apertura de las sesiones ordinarias. Mariano Fuchila

“No pueden aplaudir porque se les escapa las manos en bolsillos ajenos”, apuntó Milei, que minutos más tarde lanzó: “Sí, sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos".