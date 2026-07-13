El Gobierno incorporó nuevo equipamiento para los quirófanos del Hospital Garrahan + Agregar ámbito en









Se trata de cinco equipos de rayos X móviles de última generación destinados a cirugías de alta complejidad. La inversión supera los $1.500 millones y forma parte del plan de renovación tecnológica del hospital.

El Gobierno anunció inversión en el Garrahan. FuPeArte

El Gobierno anunció la incorporación de cinco equipos de rayos X móviles de última generación para los quirófanos del Hospital Garrahan. Se trata de dispositivos conocidos como Arcos en C, que permiten obtener imágenes en tiempo real durante las intervenciones quirúrgicas y que demandaron una inversión superior a los $1.546 millones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según informó el Ejecutivo, el nuevo equipamiento será utilizado en procedimientos de alta complejidad y reemplazará tecnología que llevaba más de una década y media en funcionamiento. Los equipos permiten mejorar la precisión de las cirugías al ofrecer imágenes de mayor definición y reducir la exposición de los pacientes a la radiación.

La incorporación forma parte del proceso de renovación tecnológica que el Gobierno lleva adelante en el principal hospital pediátrico del país. Desde la administración nacional sostuvieron que la inversión busca fortalecer la capacidad operativa del Garrahan y modernizar la infraestructura destinada a la atención de niños y adolescentes.

La incorporación de los nuevos dispositivos se produce en un contexto en el que el Hospital Garrahan estuvo en el centro del debate por el financiamiento del sistema de salud y los reclamos de trabajadores por mejoras salariales y presupuestarias. En ese escenario, el Gobierno busca mostrar avances en materia de inversión y modernización tecnológica dentro de uno de los establecimientos pediátricos de referencia del país

Temas Hospital Garrahan