Escándalo en el jury contra el juez Alfredo López: gritos antisemitas, tensión y desalojo de la sala

La audiencia del proceso de enjuiciamiento al juez federal de Mar del Plata terminó con incidentes dentro y fuera del recinto. Un grupo de manifestantes que respaldaba al magistrado lanzó consignas antisemitas y homofóbicas, lo que obligó a evacuar la sala y reforzar la seguridad.

El juez federal de Mar del Plata afronta un jury de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura, cuya cuarta audiencia terminó con incidentes, gritos antisemitas y el desalojo de la sala.

La cuarta jornada del jury de enjuiciamiento que lleva adelante el Consejo de la Magistratura contra el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López , finalizó este lunes en medio de un fuerte escándalo, luego de que un grupo de personas que respaldaba al magistrado interrumpiera la audiencia con gritos antisemitas dirigidos al consejero Luis Juez.

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Los incidentes se produjeron mientras los consejeros Luis Juez y Alberto Maques exponían sus alegatos finales de acusación y solicitaban la destitución del magistrado. La situación derivó en momentos de alta tensión dentro del recinto.

Ante el desorden, el presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Marcelo Bartumeu Romero , ordenó evacuar la sala y requirió la presencia de efectivos policiales para garantizar la continuidad de la audiencia únicamente con los integrantes del tribunal, miembros del Consejo de la Magistratura y sus asesores.

Una vez desalojada la sala, el grupo de manifestantes, encabezado por el dirigente Raúl Padró, permaneció en el ingreso del organismo y continuó con consignas antisemitas y homofóbicas dirigidas contra integrantes del Poder Judicial.

El episodio marcó el momento de mayor tensión desde el inicio del proceso disciplinario contra López, cuyo jury ingresó en la etapa final con la presentación de los alegatos de la acusación.

Un Consejo de la Magistratura con tres jury en marcha

El proceso contra López se desarrolla en un contexto inusual para el Consejo de la Magistratura, que actualmente tiene abiertos de manera simultánea tres procesos de enjuiciamiento a jueces federales.

Además del expediente contra el magistrado marplatense, se encuentran próximos a comenzar los jury contra el juez federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava, y el juez federal de Rosario, Gastón Salmain.

El Jurado de Enjuiciamiento es presidido por Marcelo Gastón Bartumeu Romero e integrado por el camarista Néstor Pablo Barral; las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López; los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli; y la abogada de la matrícula federal Ana Beatriz Fernández.