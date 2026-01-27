Insultos y abucheos contra Javier Milei a la salida del hotel en Mar del Plata

El Presidente no fue recibido de la mejor manera cuando salió del hotel donde se aloja en al Costa Atlántica. El hecho quedó registrado en videos.

El presidente Javier Milei fue recibido con gritos, abucheos, cánticos e insultos cuando salió junto a su hermana Karina Milei , del hotel Hermitage en la ciudad de Mar del Plata . El momento fue registrado por algunos videos, donde a pesar de que algunos más cercanos lo arengan , prevalecen en gran medida las desaprobaciones.

También se pueden oír varios silbidos contra el mandatario , que tendrá una jornada marcada por el teatro, visitas y presencias en la ciudad costera.

El Presidente transitará este martes su segundo día en Mar del Plata con una agenda que combina actividad institucional, gestos de cercanía y un fuerte cierre político. La jornada forma parte del llamado Tour de la Gratitud, con el que el mandatario busca consolidar respaldo territorial y reforzar el vínculo con su electorado más fiel.

La actividad comenzará con un desayuno de media mañana y continuará con una visita al Parque Industrial , donde está previsto que mantenga contactos con empresarios y referentes del sector productivo local. El gesto apunta a reforzar el mensaje económico del Gobierno, en una ciudad atravesada por el debate sobre empleo, costos y competitividad.

Luego, el Presidente realizará una parada en la heladería Lucciano´s , una escala informal que se inscribe en la estrategia de mostrarse en espacios cotidianos y de alta visibilidad pública. El almuerzo, en tanto, será reservado y tendrá lugar en el hotel donde se aloja la comitiva presidencial.

Por la noche, Milei asistirá al teatro para ver a Fátima Florez, en una aparición que vuelve a mezclar lo personal con lo político y que suele generar alto impacto mediático, especialmente en una ciudad con fuerte tradición cultural y turística.

El cierre del día llegará por la noche con su participación en La Derecha Fest, donde está previsto que sea el orador principal. El evento funciona como un punto de encuentro del espacio liberal-conservador y como plataforma para reforzar el discurso ideológico del oficialismo frente a militantes y simpatizantes.

La caravana de Milei en Mar del Plata

El líder libertario encabezó una caravana por la Avenida Güemes rodeado de sus seguidores y dio un breve discurso donde destacó: "Estamos cumpliendo todas las promesas de campaña".

Luego de caminar entre el público, Milei se subió a la camioneta y saludó a la multitud desde el vehículo. Allí tomó un megáfono para dar un breve discurso. En primer lugar, agradeció el apoyo electoral tanto en los comicios provinciales de septiembre como en los nacionales de octubre.

A su vez, destacó algunas de los ejes de su gestión y remarcó: "El déficit cero es política de Estado. Se acabaron las crisis por los políticos chorros. Dentro de poco, vamos a tener leyes de países razonables, para que Argentina vuelva a ser grande nuevamente", dijo y enumeró algunas de las iniciativas que se trataron en el Congreso en el último tiempo.

En particular, celebró la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal y volvió a traer al debate el proyecto de Régimen Penal Juvenil: "El que las hace las paga y, en Argentina, delito de adulto, pena de adulto".