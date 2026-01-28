El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra la oposición por la situación del sistema jubilatorio y acusó a las gestiones anteriores de haberlo llevado al colapso por razones de corto plazo. Lo hizo a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que utilizó un tono particularmente duro para referirse a las políticas previsionales del pasado.
Javier Milei acusó a Cristina Kirchner de quebrar el sistema previsional y hacer populismo con las jubilaciones
El Presidente advirtió en X que los proyectos actuales de la oposición comprometen la sostenibilidad del Estado.
Javier Milei restituirá la custodia del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo
Javier Milei participará del acto oficial por el Día del Holocausto
“Quebraron el sistema previsional con el objetivo de hacer populismo en el corto plazo, mofándose de lo que le dejan al sucesor”, escribió Milei en su cuenta de X. En el mismo mensaje, el mandatario sostuvo que, ya desde la oposición, esos sectores impulsan iniciativas que “llevan a la quiebra del Estado”.
El Presidente consideró que esas propuestas profundizan los desequilibrios fiscales y comprometen la sostenibilidad de las cuentas públicas, en línea con la postura que el Gobierno viene sosteniendo en el debate legislativo sobre jubilaciones y gasto previsional.
El Gobierno acusó a la oposición de haber “quebrado” el sistema jubilatorio y empujar medidas inviables
El posteo cerró con una definición política directa: “Por suerte están de salida”. La frase refuerza la estrategia discursiva del oficialismo, que busca confrontar de manera abierta con el kirchnerismo y responsabilizarlo por la herencia económica, en particular por el estado del sistema jubilatorio.
El cruce se da en un contexto de alta tensión política, con proyectos previsionales en discusión en el Congreso y un debate de fondo sobre cómo recomponer un esquema que, según el Gobierno, quedó estructuralmente dañado por decisiones tomadas en las últimas décadas.
