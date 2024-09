El Gobierno de la Ciudad envió un proyecto que busca simplificar los trámites para comerciantes

Sobre el proyecto, el Jefe de Gobierno porteño detalló: “Por ejemplo, para empezar el trámite de habilitación de un negocio va a ser suficiente con cargar los documentos en una web y no va a ser necesario contratar a un gestor . Queremos que los comerciantes se enfoquen en su emprendimiento, que es lo importante. Porque si ellos crecen, también crece la Ciudad ”.

Ley de simplificacion.jpg Los puntos más importantes del proyecto de ley del oficialismo porteño. GCBA

Desde la administración de Macri afirmaron que La Ley de Simplificación, que será enviada a la Legislatura, fue trabajada en conjunto con los legisladores y facilitará las gestiones administrativas "de más de 130 mil locales comerciales" lo que supondría un ahorro para quienes emprenden y generan trabajo en la Ciudad de "más de 70 mil millones de pesos".

En detalle, el gobierno de CABA aseguró que la legislación prevé que se pueda habilitar un local comercial de menos de 500 m2, que representan el 70 % de los comercios de la Ciudad, en solo 15 minutos. Actualmente, según detallaron, el proceso demanda más de 20 días y cerca de unos $250.000 de contratación de un profesional, como un arquitecto o ingeniero.

En esta línea, el ministro de Desarrollo Económico, Roberto García Moritán, destacó: “Estamos eliminando barreras burocráticas que muchas veces ralentizan la apertura de locales y encarecen los costos para quienes quieren invertir en la Ciudad"

Además, según precisaron desde la administración porteña, el proyecto introduce la posibilidad de renovar licencias comerciales mediante una declaración jurada, y aplica a rubros de alto impacto como estaciones de servicio, centros culturales y teatros, siempre y cuando no haya modificaciones en las condiciones originales de la licencia. También se busca incorporar mejoras específicas para sectores como el hotelero, instalar la digitalización de la información mediante códigos QR y eliminar la obligatoriedad de mantener folletos impresos en las habitaciones.

Coparticipación: continúa la disputa entre Nación y Ciudad

El jefe de Gobierno porteño y el ministro de Economía, Luis Caputo, volvieron a ser citados por la Corte Suprema de Justicia para el próximo miércoles 18 de septiembre. El objetivo es llegar a un acuerdo por la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires.

Pese a las insistencias de Ciudad, todavía hay diferencias con el Gobierno sobre a la forma de pago de los 2,95% de recursos que le corresponden al distrito porteño, según la cautelar de la Corte que así lo estableció en diciembre de 2022. "Lo bueno es que Nación y Ciudad van a ir con una propuesta de acuerdo definitivo a la Corte para cerrar el tema de manera definitiva. Eso es bueno porque la Corte en general espera que los problemas que generó la política los resuelva la política y no al revés. Así que lo que no se pudo resolver en gestiones anteriores lo podemos resolver ahora", había asegurado Macri durante una entrevista luego del último encuentro que mantuvo con Caputo.

CAPUTO MACRI COPA.jpg

Durante la última audiencia, que no contó con la participación del ministro de economía, Macri sostuvo que no pudieron llegar a un acuerdo entre las partes. "Son varias las discusiones. Nación decidió, a partir de la primera semana de agosto, empezar a pagar de manera discrecional. Para nosotros eso no es cumplir con el fallo de la Corte", detalló el Jefe de Gobierno.

En esta línea, Macri además enfatizó que el máximo tribunal le ordenó a Nación pagar "el 2,95 por goteo" y manifestó que, en la actualidad, "eso no se está cumpliendo". La resolución del máximo tribunal de Justicia fijó un porcentaje de 2,95% que debía ser devengado de forma automática mientras se decidía el fondo de la cuestión. Esa transferencia nunca se cumplió durante el último año de la administración de Alberto Fernández, y tampoco se vio modificada la situación con la llegada de Javier Milei a la Casa de Gobierno.