El Gobierno manda al Senado tandas de jueces durante noviembre, sin Procurador y sostiene a Mariano Cúneo Libarona un mes más, pero con el boleto picado

Buscan crear prueba de fuego para “La Casta”, por el nombramiento de magistrados. Ni listado definitivo, ni negociaciones cerradas. No hay, por ahora, reemplazante para Casal. Pocas chances capturar la Corte Suprema por decreto “en comisión”.

El Gobierno alista los prolegómenos para enviar al Senado para su aval todo el stock acumulado de candidatos a jueces que vienen quedando en un embudo desde el inicio de su gestión, donde no nombró, en 11 meses, ningún magistrado. La contabilidad indica 161 pliegos que, obviamente, serán girados en tandas de entre 30 y 40, y cuyo listado definitivo se estaba delineando el domingo por la noche, bajo la atenta supervisión del hombre fuerte del “Triángulo de Hierro”, Santiago Caputo .

Se adicionan fiscales y defensores, pero en cantidades menores. Con tantos nombres en juego las negociaciones están demasiado abiertas y existe el riesgo es dejar disconforme a mucha gente, pero la confusión podría jugar a favor. Para los ansiosos, no habrá novedad hasta el miércoles como mínimo, o podría pasar directamente al lunes 11.

Pero en el Ejecutivo –revelaron a Ámbito - trazan una estrategia mucho más apegada a su estilo: hablaron con todos los bloques (incluidos los K) pero no hay acuerdos cerrados por lo que el plan es mandar los pliegos –primero los que sean menos problemáticos- y luego poner a prueba a “La Casta”. Cualquier obstáculo, retraso o retaceo servirá para trasladar la responsabilidad institucional por las vacantes a la resistencia de la política . Un leit motiv que se replica en otras áreas de gobierno como rasgo de estilo.

Desde el viernes, partieron comitivas de senadores –que alcanzan la quincena- invitados por la FURP, AmCham o el Centro de Estudios Americanos para vivir la experiencia de la elección entre Donald Trump y Kamala Harris. Una semanita para imbuirse del clima histórico de la presidencial norteamericana. En el calendario eso implica que hasta mediados de mes, la actividad senatorial estará diezmada. “La Casta” de paseo mientras las vacantes se acumulan, se regodean en la Rosada bajo ese prisma y por eso no se apuran en revolear pliegos esta semana que inicia.

La novedad que pudo confirmar este medio es que no será de la partida una propuesta para Procurador General de la Nación, -el jefe de todos los fiscales- por lo que el interinato “Guiness” de Eduardo Casal continuará. Al menos no agregará ruido al empantanamiento en el que quedaron los candidatos a la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, en gateras para conseguir primero su dictamen de comisión y luego pasar al recinto para el momento de la verdad, donde el primero está abismalmente más cerca que el segundo, casi sin chances. ¿Hay posibilidades de que ingresen por decreto, en comisión? Más adelante la respuesta.

Eduardo Casal.jpg Aun no hay candidato para reemplazar a Eduardo Casal.

“Jueces libertarios no existen”, se sinceró ante Ámbito una alta fuente gubernamental al tanto del punteo final de candidatos para graficar, por un lado, lo que cuesta la definición y por el otro que buscarán mostrarse amplios y meritocráticos en la elección. Al medio centenar de ternas que Alberto Fernández envió al final de su mandato y fueron retiradas para revisión, se le agrega la actividad del Consejo de la Magistratura durante este año, que se ufana de haber destrabado el ritmo de conclusión de concursos y elevación de ternas a un porcentaje razonable partiendo, es verdad, de una vara muy baja. Llevó litros de café y altas dosis de rosca, sobre todo para esquivar al bloque kirchnerista con el que se sienten más refractarios. Aun así, desde la Casa Rosada confían en que habrá candidatos que aparezcan en noviembre con los que los K no deberían poner objeciones.

Gobernadores empujan candidatos

Los gobernadores aparecen como los más interesados en empezar a definir quiénes ocupen las vacantes, sobre todo en sus provincias y donde haya huecos en cámaras federales. Para los de Capital Federal, las listas de buena fe vienen confeccionadas desde las distintas líneas internas de la Asociación de Magistrados que pugnan por colocar a sus afiliados en mejores posiciones. Primera la “Bordó”, en los borradores que tienen en despachos oficiales, pero afirman, no saca tanta ventaja sobre la “Celeste” ni “Compromiso Judicial”. En lo que va del mandato, el Gobierno solo prorrogó por 5 años más la vigencia de Jorge Morán en el Contencioso y de Roberto Hornos en el penal económico, un trámite camuflado que pasó por el Senado sin demasiada discusión, entre múltiples temas. Desde 2023 no se nombran magistrados. A comienzos de ese año ingresaron sólo 13, y en el 2022, 25.

Durante el domingo se discutió también la inclusión en las tandas del Tribunal de la Competencia, un estrado gravitante para el mundo empresario porque es el que debería intervenir en las cuestiones derivadas de la Autoridad de la Competencia: fusiones, monopolio, posición dominante, etc. Un borrador que circuló en las últimas horas tiene algunos aciertos, pero muchos cambios.

La tesis oficial es que, si la política no ayuda, las asociaciones de jueces harán el lobby necesario para destrabar lo que se empantane. O los mismos candidatos. “La lista no está cerrada”, afirman en el Gobierno que pivotean entre los pedidos y los que ellos consideran “buenos”, pero además cómo pagar a algunos gobernadores que jugaron bien con la Casa Rosada o que se espera que lo hagan en el Presupuesto. Un tetris. Por el otro lado, se quejan de que la política pide mal o de mala fe para que hagan lugar a los nombres que les interesan, lo que estiró de más la negociación. No se debe perder de vista el calendario. Queda muy poco para el fin de las sesiones ordinarias.

Pocas chances de jueces de la Corte Suprema por decreto

Ahí entran a jugar las versiones acerca de que con la salida de Juan Carlos Maqueda, una Corte de tres miembros y el fin de las sesiones en el Congreso, Javier Milei podría echar mano de un decreto, como hizo Mauricio Macri para entronar a Lijo y a García Mansilla en el máximo Tribunal. “No se descarta, pero no es la idea”, indicó una alta fuente oficial a este medio. Si fuese una escala del 1 al 10, la chance “es de 3”, por ahora. En la cuenta ven “riesgoso” para el país que una Corte quede solo con tres miembros, aunque ya ocurrió. Lo segundo a favor sería que el Congreso tuvo 7 meses para discutir las propuestas, “al revés que Macri”, analizan. Y que, para ellos, sería constitucional, y no esperan obstáculos desde los actuales miembros de la Corte que fueron propuestos bajo esa modalidad, aunque luego cumplieron con el proceso del Decreto 222 para poder asumir por el escándalo que se generó. Con todo, al Gobierno lo frena que no lo considera la situación ideal y que se volvería a cuestionar sus valores institucionales.

Hay otro tema que no es menor y que Ámbito pudo confirmar: el Ejecutivo y el Poder Judicial llegaron a un acuerdo por el Presupuesto 2025 que parecía una quimera. En máximo sigilo, hubo negociaciones, partieron diferencias y llegaron a un acuerdo por los fondos que recibirán a partir del año próximo. ¿Abrirían un nuevo conflicto?

Los jugadores del poder agregan otra mirada al tema: “¿Para qué el Gobierno avanzaría con un decreto en comisión? ¿Qué hay en juego realmente en la Corte para acelerar así?”. Se responden: “nada”. El para qué se hamaca en tres hipótesis. Si Milei hiciera eso podría dañar la tensa relación con Mauricio Macri exponiéndolo a una percepción de debilidad retroactiva; dejaría al kirchnerismo –al que necesita como enemigo ideal- pedaleando en el aire; y último (y más relevante) cuáles serían las causas judiciales a estudio del máximo Tribunal que interesan al mundo privado que provee sustento fáctico al gobierno libertario. Ninguna.

Para los que conocen los pliegues del cuarto piso pero también la dinámica empresarial no perciben urgencias inminentes. Los conflictos con las provincias están siendo arreglados con los propios gobernadores a partir de la estrategia del “palo y la zanahoria” y saben que los que prosperen se aseguran dos años –como mínimo- de papeles que vuelan de un lado para el otro hasta una definición. Preguntar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo segundo sería la vigencia del DNU pero en el tramo laboral que solo interesa a la CGT y, en el fondo, a su método de elección de autoridades. Un enorme signo de interrogación sobre abrir un frente adicional allí.

Cúneo Libarona, enfila hacia la salida

El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona tiene futuro de eyección y el boleto picado hace varios meses. Sin embargo, en la Casa Rosada piensan sostenerlo hasta fin de año “seguro”. Tampoco es tanto. En menos de 60 días integrará la nómina de funcionarios que abandonan el Gobierno, en estos casos con alta dosis de hastío acumuladas en su contra. A cuestiones de operatividad en la gestión se le suman constantes novedades acerca de éxitos recientes que va sumando su bufete familiar que llegan a oídos del “Triángulo de Hierro” y no evitan relacionar con sus actuales funciones. No pasó desapercibido que en expedientes resonantes –vinculados varios a temas aduaneros o tributarios- un sorpresivo cambio de abogados al estudio Cúneo Libarona cosechó resultados exitosos para clientes en problemas con el fisco, es decir con el Estado para el que trabaja el ministro.

Para el caso de la minera NRG –elevada a juicio por una operación de rulo financiero y sobre facturación de importaciones con aportes de Homeland Security de Estados Unidos- los Cúneo lograron frenar el inicio del juicio oral asumiendo defensas justo a tiempo.

Otro suceso ocurrió con el caso Madel SA que empezó en 2021 por una millonaria defraudación que incluía una tercerización financiera con firmas fantasma en el extranjero. El tercer gran éxito de los Cúneo tuvo a un célebre protagonista: “El Croata”. Ivo Esteban Rojnica saltó a la fama en 2023 como el principal cuevero de la city en momentos de inestabilidad cambiaria y pánico por el valor del dólar. Fue detenido y allanado por impulso de la Aduana y con participación de fuerzas federales y su organización desmantelada. Pero una efectiva defensa del bufete del ministro logró que la Cámara anulara las escuchas telefónicas donde quedaba en evidencia cómo era su operatoria. Toda esa eficiencia junta empezó a hacer mucho ruido en la cúpula del poder libertario.