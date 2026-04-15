El Gobierno oficializó a Leonardo Szuchet como subsecretario de Derechos Humanos de la Nación + Seguir en









El funcionario reemplaza a Joaquín Mogaburu y se alinea con la política de “memoria completa” que impulsa la gestión nacional dentro del Ministerio de Justicia.

Leonardo Fabián Szuchet fue designado como subsecretario de DDHH.

El Gobierno formalizó la designación de Leonardo Fabián Szuchet como nuevo Subsecretario de Derechos Humanos, en reemplazo de Joaquín Mogaburu, en el marco de una serie de cambios internos en el Ministerio de Justicia.

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La medida se dio a conocer a través del Decreto N° 249/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y lleva la firma del presidente Javier Milei junto al ministro Juan Bautista Mahiques. Si bien la decisión ya había sido adoptada previamente, su publicación le otorga validez legal a partir del 1 de abril.

Qué establece la medida El texto establece que la designación se realiza en uso de las facultades previstas en el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional, y ordena su comunicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su correspondiente registro.

Secretaría de DDHH La llegada de Szuchet se da en el marco de una reconfiguración del área, impulsada por Mahiques, que incluyó la salida de funcionarios en puestos clave. En ese contexto, Joaquín Mogaburu dejó su cargo, que había asumido por su cercanía con Sebastián Amerio, ex número dos de la gestión encabezada por Mariano Cúneo Libarona.

Según lo informado, estos movimientos buscan consolidar equipos propios en una etapa marcada por la reciente asunción de las nuevas autoridades, en un escenario sensible atravesado por la conmemoración de los 50 años del inicio de la última dictadura. No obstante, se indicó que los cambios no modifican la postura oficial en materia de derechos humanos.

Quién es Leonardo Fabián Szuchet Szuchet es abogado penalista y se desempeña como vicepresidente del Consejo Argentino para el Desarrollo y los Derechos Humanos. Cuenta con antecedentes en la función pública: fue jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos durante la gestión de Mauricio Macri y estuvo al frente de la Dirección de Atención a las Víctimas en la Ciudad de Buenos Aires entre 2011 y 2015. Durante ese período intervino en casos de alto impacto, como la tragedia de Once. Su perfil está vinculado a la gestión de políticas públicas con una mirada alineada al concepto de “memoria completa”, promovido por la actual administración. En paralelo, el decreto también aceptó la renuncia de Juan Cruz Montero como Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia y como Director Ejecutivo de la Oficina de Bienes Recuperados, agradeciendo “los servicios prestados”. Además, se oficializó la designación de Jimena Belén Capece al frente de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, tras la salida de Tristán Arturo Corradini, quien dejó el cargo el 6 de marzo. La dependencia tiene a su cargo la planificación y ejecución de políticas públicas orientadas a garantizar el acceso efectivo a derechos en todo el país.