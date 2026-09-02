El Gobierno pondrá en marcha un plan de salud mental para adolescentes en las escuelas

La medida comenzará en Mendoza, Tucumán, Chaco, San Juan y Chubut y será implementada por los ministerios de Capital Humano y Salud. Busca identificar a tiempo situaciones que puedan afectar el bienestar emocional de los jóvenes y brindarles acompañamiento desde el ámbito educativo.

El Gobierno nacional comenzará a aplicar en cinco provincias una estrategia destinada a detectar de manera temprana posibles dificultades vinculadas con la salud mental de los adolescentes . La primera etapa alcanzará a escuelas de Mendoza, Tucumán, Chaco, San Juan y Chubut.

La propuesta, denominada Estrategia Federal en Adolescencia , será desarrollada en conjunto por los ministerios de Capital Humano y Salud. El objetivo es que docentes y equipos vinculados al ámbito educativo puedan identificar señales de alerta y favorecer el acompañamiento de los estudiantes cuando sea necesario.

El anuncio se realizó durante la primera Mesa Interministerial de Salud Mental , en la que funcionarios de las áreas de Salud , Capital Humano y Seguridad repasaron distintas medidas de prevención y seguimiento de situaciones relacionadas con la salud mental.

Durante el encuentro también se informó que el Gobierno prepara un documento con recomendaciones para actuar frente a casos de conducta suicida en universidades . El material será presentado en septiembre, durante un congreso organizado por la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (AFACIMERA).

Otro de los puntos analizados fue el funcionamiento del sistema que registra los intentos de suicidio . Según los datos presentados, durante tres de los primeros seis meses de 2026 las 24 jurisdicciones del país enviaron información al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS 2.0).

Además, el número de establecimientos que realizan estas notificaciones llegó a 246, la cifra más alta registrada hasta ahora. El Gobierno atribuyó este crecimiento al trabajo de capacitación y seguimiento realizado junto con los equipos provinciales para mejorar la carga y circulación de los datos.

En paralelo, las autoridades avanzan con un programa de capacitación para integrantes de las Fuerzas Federales de Seguridad y de las policías provinciales. La iniciativa busca formar promotores de salud mental que puedan reconocer posibles señales de riesgo entre sus compañeros y facilitar el acceso a profesionales especializados.

La agenda oficial también incluye acciones relacionadas con los consumos problemáticos. Entre ellas aparecen el consumo de alcohol y otras sustancias, el juego digital y las apuestas online, considerados factores que pueden incrementar situaciones de riesgo vinculadas con el suicidio.

La reunión estuvo encabezada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, junto con funcionarios de las áreas que participan de estas iniciativas.