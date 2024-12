El mensaje de Fabiola Yañez en las redes sociales, tras cuatro meses de silencio

La ex primera dama publicó un posteo con un mensaje especial en su cuenta de Instagram. Hace unos días, la Justicia reprogramó el llamado a indagatoria de Alberto Fernández.

Fabiola Yañez , ex primera dama y madre del hijo menor del expresidente Alberto Fernández , reapareció en las redes sociales este miércoles tras más de cuatro meses desde que denunció al exmandatario por violencia de género. Ahora compartió una foto en su cuenta oficial de Instagram donde se la ve de espaldas pintando un lienzo.

"Nada como un lienzo en blanco para un nuevo comienzo … Gracias, Vivian Guggenheim @guggenheim_art por todo lo que enseñaste hace tantos años”, escribió la ex primera dama. En los últimos días, la Justicia reprogramó la declaración indagatoria del expresidente.

Fabiola Yañez mantuvo un perfil bajo desde que realizó su denuncia contra el expresidente por violencia de género. Desde entonces, la ex primera dama no realizó más posteos en sus redes sociales y brindó pocas entrevistas a medios locales y españoles.

Sin embargo, en la mañana de hoy, Yañez sorprendió a todos reapareciendo con un posteo en su cuenta oficial de Instagram. De espaldas, distendida y pintando un lienzo en blanco , la ex primera dama se mostró alejada del conflicto, abocada a un hobbie.

View this post on Instagram

Embed - Fabiola Yañez on Instagram: "Nada como un lienzo en blanco para un nuevo comienzo… Gracias, Vivian Guggenheim @guggenheim_art por todo lo que enseñaste hace tantos años."

El mensaje que acompañó la fotografía también dio para analizar. En medio del litigio, Yañez escribió: "Nada como un lienzo en blanco para un nuevo comienzo".

Por lo pronto, la Justicia volvió a postergar la declaración indagatoria del expresidente y la próxima audiencia se realizará el 26 de diciembre, donde Fernández presentará sus argumentos en referencia al pedido de recusación sobre el Juez Julián Ercolini.

La Justicia postergó una vez más la indagatoria de Alberto Fernández

El nuevo cambio de fecha se debe a que todavía está pendiente el análisis de la recusación del juez federal Julián Ercolini, solicitada por la defensa del expresidente quién también exigió el apartamiento del magistrado de la causa y la suspensión de su citación hasta que no concluya el planteo. En detalle, Fernández debía declarar el pasado miércoles 11 de diciembre, sin embargo, la Justicia pospuso la indagatoria en una primera instancia para el jueves 19 de diciembre.

En este contexto -y a pesar de que el magistrado rechazara los argumentos planteados por la defensa - el caso llegó a la Cámara Federal porteña que fijó una audiencia para escuchar los argumentos de Fernández para el próximo 26 de diciembre.

En la nota que se presentó ante las autoridades competentes, la defensa de Fernández alegó: “Objetivamente esta defensa abriga el temor que V.S. se haya formado un criterio y de alguna manera haya prejuzgado acerca de la situación del ex Presidente de la Nación, lo cual incidirá al momento en el que, eventualmente, deba analizar el fondo del asunto y dicte el fallo al resolver su situación procesal”. Anteriormente, el expresidente intentó también hacer una recusación contra el fiscal Ramiro González -quien tiene delegada la investigación- por pérdida de objetividad, aunque finalmente no tuvo éxito.

De esta manera, la Justicia definió que hasta que no se supere el pedido de recusación y que el magistrado quede o no confirmado, el expresidente no será indagado en la causa por violencia de género.