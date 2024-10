Salieron a la luz nuevos chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez: "Me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo"

Un nuevo episodio se abrió en la causa por violencia de género tras la denuncia de Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández. En los nuevos presuntos mensajes, la ex primera dama se quejaba: " Me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo ".

Además, en los presuntos chats, el expresidente le dijo a Yañez: "Hoy apareció un periodista de Clarín preguntando por las fotos que le mandaste a María. Las tienen. Esto es grave”. Y luego agregó: “Ahora aparecieron tus diálogos. Van a contar historias a partir de ahí. Van a venir contra mí”.

“Dejate de joder. Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude. Lo planteás como una pelea, pero yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo”, respondió Yáñez.

La segunda audiencia entre las defensas de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez por la cuota alimentaria

Además de la denuncia por violencia de género, el expresidente también afronta una demanda por la cuota alimentaria que la ex primera dama impulsó por Francisco, el hijo en común entre ambos. Dos semanas atrás, ambas partes se habían reunido de manera virtual, pero no llegaron a un acuerdo.

La audiencia se llevará a cabo este miércoles. Por esta acción, actualmente rige una medida cautelar que dispone que se abone el 30% de la jubilación de privilegio del exmandatario.

La abogada que representa a Yáñez, Marina Gallego, solicitará a la Justicia un monto mayor que abarque el costo del alquiler del departamento en el que la ex primera dama vive en Madrid, la cuota escolar y otros gastos que superarían ese porcentaje, según la detalló la agencia Noticias Argentinas.