El presidente (y comitiva) a Brasil

“La política va a tener que digerir rápidamente, lo que está dictaminando la Justicia”, concluyó un contertulio de una tradicional mesa en la City, a la luz de los resultados que están surgiendo de las múltiples presentaciones, aunque el caso de Tucumán (Juan Manzur); San Juan (Sergio Uñac), y el de Formosa (Gildo Insfrán), sacudió hasta los cimientos de los municipios, especialmente del conurbano bonaerense, al dictaminar la Suprema Corte que Uñac no podía ser reelecto (Manzur ya se había “bajado), e Insfrán sigue en tensa espera, aunque la Constitución provincial no lo impediría. No fueron los únicos reveses judiciales.