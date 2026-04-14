El secretario del Tesoro de EEUU respaldó el rumbo de Argentina y habló de un "éxito fantástico" de Javier Milei + Seguir en









Estuvo presente en un evento del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), en Washington. Allí, renovó su apoyo al Ejecutivo y resaltó el alza de reservas ante el FMI.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, entregó un premio al presidente Javier Milei, en la ceremonia de los Premios Global Citizen, en septiembre de 2025.

“Esta vez es diferente en Argentina”, sentenció este martes Scott Bessent en Washington. El secretario del Tesoro estadounidense volvió a pronunciarse sobre el país para destacar el programa económico de Javier Milei ante el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF). En medio de las asambleas del FMI y el Banco Mundial, el colaborador de Donald Trump fue tajante al señalar que “Argentina ha tenido un éxito fantástico. Están acumulando reservas todos los días".

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Durante su intervención, el secretario del Tesoro ratificó la mejora en el balance del Banco Central y sostuvo que “decenas de millones de personas han salido de la pobreza”. Bessent completó su visión destacando el acompañamiento en las urnas por parte de los sectores de menores ingresos y de la juventud, considerándolo un pilar fundamental para la sostenibilidad de la gestión de Milei.

El pronunciamiento de la administración de EEUU se da en un clima de alta expectativa por los próximos datos de inflación, los cuales el ministro Luis Caputo ya anticipó con una tendencia alcista. Al mismo tiempo, el Ejecutivo avanza en las discusiones con el organismo multilateral para definir la continuidad de las metas pactadas.

Frente a la rebaja del FMI en las expectativas de crecimiento, del 4% al 3,5%, el secretario mostró una mirada más optimista. Para Bessent, el organismo internacional "probablemente han reaccionado de forma exagerada” y subrayó que, en sus conversaciones, el Fondo “estuvo dispuesto a decir que esta vez era diferente con Argentina”, marcando una distancia con crisis del pasado.

javier milei El apoyo del secretario del Tesoro de EEUU al gobierno de Milei Más allá de los antecedentes de apoyo, las declaraciones del secretario de Tesoro de EEUU vuelven a posicionar a la Argentina en el centro de la conversación financiera global. Sus elogios al plan de gobierno libertario subrayan la validación internacional de las reformas y consolidan la sintonía política con la gestión de Donald Trump.

Este respaldo se produce en una etapa crucial para el Ejecutivo, que busca estabilizar las principales variables de la economía y asegurar el apoyo financiero internacional necesario para cumplir con los compromisos del FMI.