Javier Milei recibió al presidente de República Checa en Casa Rosada + Seguir en









El jefe de Estado mantuvo un encuentro junto a sus delegaciones, en una jornada marcada por la agenda internacional del Gobierno y a días de la visita a Tel Aviv.

Javier Milei junto a Petr Pavel, en Casa Rosada. Presidencia

El presidente Javier Milei recibió este lunes en la Casa Rosada a su par de la República Checa, Petr Pavel, con quien mantuvo una reunión bilateral en el despacho presidencial junto a sus respectivas delegaciones. El encuentro se enmarca en la reactivación de la agenda internacional del mandatario argentino y se produce a pocos días de su viaje a Israel, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.

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Por la delegación checa participaron el jefe de la Oficina del Presidente, Milan Vašina, y la embajadora Jarmila Povejšilová, mientras que por la Argentina estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y el embajador argentino en Praga, Claudio Rozencwaig. La reunión refuerza la sintonía diplomática entre ambos gobiernos, que ya habían compartido un encuentro durante la visita de Milei a Praga en 2024.

La cita en Balcarce 50 se dio en una semana de fuerte movimiento externo para la Casa Rosada. El Presidente partirá el viernes rumbo a Israel acompañado por una comitiva reducida, en una visita que tendrá lugar en un contexto regional delicado por la guerra en Medio Oriente.

Pese a la escalada en Medio Oriente, Javier Milei mantiene su viaje a Israel El presidente Javier Milei viajará a Israel, donde permanecerá entre el 17 y el 22 de abril para participar de las actividades organizadas por el Día de la Independencia de ese país. Según pudo confirmar este medio, el jefe de Estado mantiene dicha actividad en agenda pese a la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Se tratará de la tercera visita oficial del jefe de Estado argentino a Israel, luego de sus viajes de comienzos de 2024 y de junio de 2025. La nueva escala se inscribe en el marco del fuerte alineamiento internacional que mantiene la administración libertaria con ese país y con los Estados Unidos.La alianza de Milei con Israel, uno de los ejes de su política exterior

El mandatario eligió Jerusalén como destino de uno de sus primeros viajes oficiales y desde entonces profundizó la relación con el gobierno de Benjamin Netanyahu, con quien mantiene una marcada sintonía política e ideológica. Durante esas visitas, reiteró su respaldo al Estado israelí y ratificó su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén. La cercanía también tiene un fuerte componente simbólico.Milei ha realizado visitas al Muro de los Lamentos, participó de homenajes en Yad Vashem y en reiteradas ocasiones expresó su admiración por la tradición judía. Incluso antes de llegar al poder ya había mostrado interés por el judaísmo y mantuvo una relación cercana con referentes de la comunidad judía argentina e israelí, algo que luego trasladó al plano institucional.