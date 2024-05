El "Señor Tabaco" sufrió otro revés en la Justicia por el pago de impuestos

La Corte Suprema, en una decisión que abarca cuatro recursos de queja, revocó estas medidas cautelares. Los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti sostuvieron que no había habido un cambio en las circunstancias fácticas desde una sentencia previa de mayo de 2021 en un caso similar contra Tabacalera Sarandí S.A. En aquella ocasión, la Corte determinó que la empresa no había demostrado un perjuicio concreto y que una norma del Poder Legislativo no puede ser suspendida mediante una medida cautelar.