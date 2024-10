El titular de la ANSES consideró que el ajuste sobre los jubilados ''es una sensación''

'' Como diría Aníbal Fernández, me parece que es una sensación esa'' , apuntó De los Heros, realizando un paralelismo con la famosa y polémica frase del político en el año 2006, cuando habló sobre la inseguridad mientras era ministro del Interior en el gobierno de Néstor Kirchner.

Sus declaraciones se produjeron luego de ser consultado sobre el impacto de la motosierra en los jubilados, a lo cual agregó: ''La realidad no tiene nada que ver con eso, el gasto de Anses representa el 45% del gasto total del Presupuesto 2025, un 15% superior al de 2023; entonces, claramente hay una responsabilidad social y una sensibilidad del Gobierno que se expresa en los números''.

''La ley de movilidad que sacamos en abril en realidad lo que hizo fue parar la caída e ir adecuando mensualmente las jubilaciones y pensiones de acuerdo al índice de inflación. De hecho, el año va a terminar con un incremento real, no ficticio, del 11% y se proyecta un incremento del año próximo del 4%'', indicó en Radio Mitre

Además, referenció una crisis Sistema Integrado Previsional Argentino: ''La primera noticia, que no es poco, es que (los jubilados) no van a seguir perdiendo. Es innegable que tienen una situación como en toda la Argentina. Estamos mal, estamos en una emergencia que no generó este gobierno. Tiene larga data, viene de hace 20 años, tenemos un régimen previsional quebrado y que se ha profundizado'', expresó.

También agregó que a los jubilados pueden decirles que ''paramos de caer y estamos empezando a levantarnos. ¿Es suficiente? No. Por eso el Gobierno está generando las bases macroeconómicas para volver al sendero del crecimiento y desarrollo de la economía, que es la única manera de garantizar un sistema previsional y asistencial sostenible, porque todo lo demás ha sido producto de la fantasía que genera la inflación''.

El titular de la Anses se refirió al bono de $70.000 para los jubilados

De los Heros ratificó que el bono que cobran los jubilados ($70.000) seguirá vigente durante el 2025 sin sufrir cambios, motivo por el cual el adicional -que no se actualiza desde marzo- seguirá licuándose todos los meses por el avance de la inflación.

''El bono es como una muleta. Lo ideal es que el crecimiento económico y el desarrollo del país permita una suba genuina que además beneficie no solamente a aquellos que cobran la mínima. En la medida en la que podamos salir de la lona en la que estamos, el país va a disponer de mayores recursos. Cuando se genere riqueza, veremos cómo podemos asignar recursos extra y los jubilados van a estar seguramente en prioridad'', aseveró.

Además, aclaró que el Gobierno no renovará la moratoria provisional, y por último esbozó una posibilidad de realizar una nueva reforma jubilatoria donde se revisaría la edad de retiro: ''En el punto 9 del Pacto de Mayo está prevista una reforma previsional en el marco de una reforma que se debe la Argentina por tener quebrado el sistema y porque la realidad del mundo laboral ha cambiado. Deben considerarse muchas variables, entre ellas la edad de jubilación. Pero no puede evaluarse de manera aislada. Tenemos que dejar de poner parches al sistema porque se termina quebrando''.