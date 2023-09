Elecciones 2023, en vivo: campaña para octubre, candidatos, fechas y noticias minuto a minuto

Live Blog Post

Milei le respondió a Eurnekian y negó que sea quien lo financia: "Tengo las manos libres"

Elcandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, le respondió al empresario Eduardo Eurnekian, que lo había señalado como un potencial "dictador", y remató: "Quizá no le gusto, pero yo estoy para gobernar a los 47 millones de argentinos, no me importa a quién beneficia o perjudica".

Además, el diputado nacional negó cualquier financiamiento de Eurnekian: "¿Cómo voy a estar haciendo una acción de estas características si yo estuviera financiado por él? Tengo las manos libres", aseguró.

