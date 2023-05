La vice de Milei se mostró en contra del Matrimonio Igualitario

"No. Estaba garantizado en la Unión Civil. De hecho hay un montón de parejas heterosexuales que no se casan y que están en una unión irregular en algunos casos. ¿Por qué me habría de molestar?", respondió la candidata.

A diferencia de la normativa que establece el Matrimonio Igualitario, la Unión Civil es un vínculo afectivo entre dos personas que no se casan pero conviven durante dos años o más y comparten un proyecto de vida en común. Aunque un matrimonio y una unión civil están reconocidos por la ley, la principal diferencia se centra en el alcance legal: los matrimonios pueden obtener beneficios estales y federales, pero las uniones civiles solamente pueden obtener protecciones limitadas del Estado.

Villarruel, directora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), es conocida también por remarcar en reiteradas oportunidades que "no hubo 30.000 desaparecidos", defender a "las víctimas civiles de la subversión" de los años 70, y atribuye a las organizaciones "terroristas" Montoneros y ERP el germen de la violencia de aquellos años marcados a fuego por la represión.

Las diferencias "filosóficas" entre Villarruel y Milei

Villarruel hizo referencia, además, a las discrepancias con Javier Milei y dejó en claro que para ella el cuerpo humano no es “mercancía”. “No me gusta. No creo que el cuerpo humano deba ser una mercancía. Él responde desde su formación económica y no le escapa a ninguna pregunta y a veces le digo por qué te metiste en ese tema”, expresó.

Javier Milei y Victoria Villarruel.png

Villarruel argumentó que las diferencias con su compañero de bancada remiten a cuestiones “filosóficas”, dada la “formación en economía” de Milei. “Él responde desde su formación económica”, dijo sobre el precandidato presidencial liberal.

Respecto a la polémica surgida por declaraciones del propio Milei sobre la venta de órganos como una mercancía, Villarruel marcó distancia del tema: “Javier sabe que filosóficamente no estoy a favor, pero no es una política de gobierno, no es algo que pensemos instituir o que tengamos un proyecto de ley”, aseguró este miércoles.