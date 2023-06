Y agregó: "Vine a escuchar a un plenario de juventud. Me llevo opiniones, ideas, críticas. Lo mejor de un dirigente, de un militante, es representar al pueblo y no hay forma si no convivimos y participamos de los espacios de la militancia".

Al ser consultado sobre la interna del Frente de Todos, el postulante manifestó: "De la discusión de las candidaturas no voy a decir nada".

Wado la bancaria (2).jpeg Elecciones 2023: Wado de Pedro recibió el respaldo de bancarios.

El referente de La Cámpora también cuestionó a la oposición y afirmó que "cuando uno analiza la frase de (Javier) Milei, (Mauricio) Macri y Patricia Bullrich de que hay que ajustar y si hay que matar, hay que matar, eso ya no sería guante blanco, sino rojo, manchado de sangre".

"Vamos a dar vuelta esta elección y ganar si la juventud se compromete y volvemos a discutir un modelo de la Argentina", concluyó el ministro del Interior.

"Wado" de Pedro cerró la semana con optimismo luego de que trascendieran los datos de una reciente encuesta que muestra una "significativa ventaja" sobre el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, su posible rival en una eventual interna del Frente de Todos.

De acuerdo al relevamiento hecho por la Consultora Aresco, el camporista es el que mantiene la mejor imagen dentro del espacio seguido por el ministro de Economía, Sergio Massa.

En ese sentido, el informe indicó que "aunque su nivel de conocimiento es difuso, sigue un crecimiento sostenido en las encuestas".

"En las elecciones generales, De Pedro se ubica segundo en igual paridad con Javier Milei, ambos a sólo 2% de Patricia Bullrich", agregó el estudio.

Kicillof, De Pedro, Galmarini y una nueva foto de sintonía en medio de la interna

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro y la titular de Aysa, Malena Galmarini, se mostraron juntos el jueves en un acto de inauguración de obras en Tres de Febrero.

wado de pedro malena galmarini axel kicillof Kicillof, De Pedro, Galmarini y una nueva foto de sintonía en medio de la interna.

La fotografía de los referentes del kirchnerismo y la integrante del Frente Renovador se leyó en medio de la interna del Frente de Todos y la danza de nombres por las candidaturas nacionales y provinciales.

El gobernador, el ministro y la jefa de Aysa encabezaron un acto de inauguración de una red cloacal en el partido de Tres de Febrero.

La obra se efectuó en la localidad de Pablo Podestá y cuenta con 12 kilómetros de cañerías que beneficiarán a 934 domicilios y 3.800 personas.

"Es un día muy importante para Pablo Podestá porque a partir de hoy sus vecinos tienen cloacas", aseguró el gobernador provincial en sus redes sociales.

Y agregó: "Junto a Wado de Pedro y Malena Galmarini recorrimos la obra de red secundaria que extenderá al 90 por ciento la cobertura en Tres de Febrero".