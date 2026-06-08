Lionel Scaloni confirmó que Messi va a jugar ante Islandia, habló de los lesionados y del reemplazante de Balerdi

El técnico argentino brindó una conferencia antes del último amistoso preparatorio para el Mundial. Se refirió a la situación física del capitán y dio un pantallazo del resto de los "tocados".

En la antesala del último amistoso de cara al Mundial 2026, Lionel Scaloni habló este lunes en conferencia de prensa y confirmó que el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, jugará ante Islandia. Además, se refirió a la evolución física de los lesionados, entre ellos Julián Álvarez, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Emiliano Martínez. Y explicó cuándo dará a conocer el nombre del reemplazante de Leonardo Balerdi.

El entrenador argentino prepara el equipo para el debut en la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá . En ese camino, tendrá una parada previa ante el combinado europeo, con el riesgo que conlleva un encuentro a ocho días del partido ante Argelia, mientras Argentina intenta recuperar a los "tocados".

En ese contexto, Scaloni dio algunas precisiones. Una de ellas tiene que ver con la recuperación física del astro y capitán de la campeona del mundo. "Lionel Messi va a jugar . No sé cuántos minutos. Tengo que hablar con él todavía en el entrenamiento de hoy. Va a tener minutos", dijo, aunque no precisó si será desde el arranque o en el segundo tiempo.

Consultados sobre la evolución de los lesionados, brindó un panorama alentador de cara al debut. "Molina, Montiel y Paz están disponible para mañana. Veremos cuántos minutos. En el lateral derecho tenemos abundancia ahora y podemos distribuir los minutos para que lleguen de la mejor manera" , afirmó. Tanto el lateral de River como el del Atlético de Madrid volvieron a entrenarse a la par este domingo tras semanas de ejercicios diferenciados.

En cuanto a Julián Álvarez afirmó que está en buena condición física, aunque aún no está totalmente recuperado de su dolencia en el tobillo. "Está bien. Queremos que se recupere al 100%. Es una molestia que tiene en el tobillo y que se le está yendo poco a poco. Queremos que se le vaya completamente. No queremos arriesgarlo", dijo, por lo que no verá minutos frente a Islandia.

Leandro Paredes es otro de los futbolistas que preocupa. Desde su último encuentro con Boca Juniors por Copa Libertadores no volvió a entrenarse a la par. Pero el panorama también es positivo, según el técnico. "En el caso de Leandro, creemos que en unos días podrá reintegrarse al grupo. Lo de él fue muscular y es más complicado que lo de Julián, pero viene bien", aseguró.

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Cuándo se conocerá el reemplazo de Leonardo Balerdi

El equipo para jugar ante Islandia se terminará de definir este lunes en el entrenamiento abierto que se realizará desde las 20.30. Mientras que tras el encuentro, comenzarán a delinear los once para el debut. "Vamos a repartir los minutos para que ojalá no tengamos ningún contratiempo y empezar a preparar el partido contra Argelia", agregó.

Un punto saliente de la conferencia tuvo que ver con el reemplazo de Leonardo Balerdi, quien fue desafectado por lesión. El técnico sacará conclusiones una vez terminado en partido ante Islandia. "Mañana vamos a tener el panorama más claro. Por suerte podemos tomarnos estos días y que el miércoles, el chico que decidamos, pueda estar con nosotros. Tenemos una idea, pero en base a como terminemos mañana vamos a definir", dijo.