Venezuela: senadores y diputados argentinos denuncian que fueron deportados en la previa de la elección

El senador Francisco Paoltroni y el diputado del PRO, Alejandro Bongiovanni, brindaron detalles sobre el rechazo por parte del gobierno venezolano para ingresar al país.

El senador Francisco Paoltroni denunció haber sido deportado de Venezuela.

Dos legisladores que representan a la Cámara de Senadores y de Diputados de la Nación denunciaron haber sido deportados de Venezuela en la previa de las elecciones y no podrán participar como veedores del proceso electoral: "Ya no estoy incomunicado. Me deportan".

Uno de ellos fue el diputado nacional del PRO Alejandro Bongiovanni, quien detalló como fue el rechazo por parte del gobierno venezolano: "Ya no estoy incomunicado. Me deportan. Me subieron a un vuelo a Panamá que está por despegar. Valió la pena intentarlo. Lo del domingo será histórico. Hasta el final, Venezuela".

El caso de Bongiovanni se sumó al del periodista argentino Jorge Pizzaro, quien también denunció haber sido demorado en el aeropuerto de Caracas, donde lo "interrogaron severamente unas diez veces", le sacaron "14 fotos" en diversos escenarios y le retuvieron el pasaporte.

Deportan a un senador libertario en Venezuela Otro de los casos llamativos fue el del senador y referente de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta, Francisco Paoltroni. El suceso fue repudiado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien envió su apoyo al pueblo venezolano de cara a los comicios que comenzarán este domingo.

Paoltroni, por su parte, comunicó la noticia a través de sus redes sociales: "Rodeado por siete soldados fuertemente armados, sin explicación alguna y reteniendo nuestros pasaportes, nos impidieron ingresar a Caracas, Venezuela". Según relató, los funcionarios del Poder Ejecutivo venezolano "lo volvieron a subir al mismo vuelo con el que había llegado". "Estamos bien, por supuesto, que son personas super autoritarias y basadas en ningún reglamento, ni derecho y sin darnos ningún tipo de información", agregó. Tras pedido de Maduro, Alberto Fernández anunció que no irá a Venezuela como veedor de las elecciones Otro de los dirigentes que no participará como veedor en Venezuela es el expresidente Alberto Fernández. "El gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara", aseguró en sus redes sociales. Según aseguró Fernández, "la razón que se me dio es que, a juicio de aquel gobierno, declaraciones públicas realizadas por mí ante un medio nacional causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad". En el día de ayer había dicho en una entrevista radial que “si Maduro es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar; como dijo (el presidente de Brasil) Lula (da Silva), el que gana, gana, y el que pierde, pierde. Punto. Se terminó. Así es la democracia. No voy a legalizar a nadie, sino que voy a hacer lo que me pidieron, ser un veedor de las elecciones para que todo funcione bien”, explicó. Noticia en desarrollo.-

