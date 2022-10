Carrió: "Los que ahora discuten candidaturas van a volar el año que viene porque la gente les va a tomar bronca"

En declaraciones radiales, la chaqueña aseguró que "los candidatos que hoy están discutiendo esto van a volar el año que viene porque la gente les va a empezar a tomar bronca a los que en vez de ocuparse de representar a la sociedad se ocupan de sí mismos".

En ese sentido, la ideóloga de Cambiemos se refirió a la polémica que se generó en Juntos por el Cambio tras las críticas del radical Facundo Manes a Macri y señaló que salir a responder cuestionamientos todos los días "lo único que sirve es al chismorreo".

"Hay que dejar pasar. No me parece tan relevante. Hay diferencias de opiniones y no hay que forzar dentro de las fuerzas que alguien no pueda decir algo. Ha habido una reacción desproporcionada a los dichos de Manes", planteó.

Al ser consultada sobre el debate respecto a la posibilidad de eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Carrió insistió en que "hay que dejarlo pasar también" y consideró que en vez de preocuparse por el panorama electoral hay que enfocarse en "la situación tan desesperante del país".

"Las internas de Juntos por el Cambio se van a resolver con PASO institucional o sin PASO institucional, pero internas abiertas va a haber", subrayó.

Finalmente, la líder de la Coalición Cívica-ARI se refirió a la cuestión mapuche y remarcó que "hay que restablecer el orden".

"Para entender toda esta zona hay que entender que se está queriendo tomar una zona con potencial turístico de valor incalculable. Detrás de todas esas ocupaciones hay negocios inmobiliarios, básicamente de sectores vinculados a La Cámpora de Neuquén, sectores ligados a (el senador nacional Oscar) Parrilli, por más que sea territorio de Río Negro", concluyó.