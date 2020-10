Embate de "lilitos" contra fiscales que investigan a espías

Destacaron la difusión de datos que, a su criterio, debieron resguardarse, de información confidencial, datos de Mauricio Macri, advirtieron sobre la manipulación de los teléfonos de Darío Nieto, entre otras irregularidades, algo que coincide con la estrategia defensiva del secretario presidencial.

“La fiscal Incardona y el fiscal Ehyerabide de manera reiterada, han perpetrado abusos y excesos funcionales, han cometido actos que la justicia investiga como posibles ilícitos penales, han afectado el prestigio del Poder Judicial, han incurrido en incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones e incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, cometiendo graves irregularidades en los procedimientos a su cargo, y perpetrando acciones u omisiones que implican alejamiento de la buena conducta que exige la Constitución para el desempeño de la magistratura que invisten”, denunciaron.

En momentos en que la fiscalía debe definir cómo avanza en la investigación por espionaje ilegal, la presentación no puede ser leída sino como una presión explícita hacia quienes pueden solicitar los procesamientos de Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y Nieto entre otros. Los “lilitos” hicieron referencia a la filtración de actas de la AFI -un tema sensible tal como detalló Ámbito- y señalaron que “este grave traspié de los funcionarios no sería el único, lo que hace que el mismo deje de ser un hecho aislado, para convertirse en un modo deliberado de actuar ante casos de particular objeto: la investigación de funcionarios del anterior gobierno”, sentenciaron.

La presentación también hizo referencia a la presunta violación “del más elemental derecho a la intimidad del exmandatario”, por la inclusión de datos personales de Macri que estaban alojados en el teléfono de Nieto y que ahora constituyen prueba en la causa.