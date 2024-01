Escándalo en la sesión por la ley ómnibus: un hombre insultó a diputados opositores y fue expulsado por la seguridad

El individuo, sin identificación, lanzó insultos contra Myriam Bregman. Desde Unión por la Patria (UP), se negaron a continuar con la sesión ante la presencia del agresor.

Martínez, jefe del bloque de UP, se negó a continuar con la sesión.

Después de la exposición de Bregman, el diputado y jefe del bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, advirtió la presencia de un hombre que se dirigió con insultos hacia la excandidata presidencial: "Arriba de la pantalla hay una persona que le propinó un insulto directo a la diputada Bregman. Hasta que no se retire no podemos seguir sesionando".