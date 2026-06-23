El PRO explicó por qué no dio quórum en la sesión contra Manuel Adorni pero exigió que deje su cargo

El partido pidió la salida del jefe de Gabinete y anticipó que impulsará su interpelación en el Senado. A la vez, rechazó acompañar la estrategia del kirchnerismo en el caso.

El PRO justificó su postura de no haber dado quórum a la sesión contra Manuel Adorni: "Nuestra posición fue coherente de principio a fin".

El PRO justificó este martes su decisión de no haber contribuido al quórum para habilitar la sesión fallida con la que la oposición pretendía avanzar con proyectos de interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Si bien días antes la bancada amarilla había amenazado con dar quórum si el oficialismo insistía en no tratar los proyectos, el acuerdo que se cerró en las horas previas a la sesión para abrir la comisión de Asuntos Constitucionales el próximo martes hizo que replantearan su postura.

En este marco, justificaron su postura a través de la cuenta oficial del partido en X (antes Twitter). " Nuestra posición fue coherente de principio a fin . Primero pedimos explicaciones y una vez conocidas, entendimos que Manuel Adorni no puede seguir en el cargo", comenzó el texto.

El partido explicó su decisión a través de su cuenta oficial de X y aseguraron que el Jefe de Gabinete "no puede continuar en el cargo".

"En el Congreso el PRO impulsó la apertura de la comisión para emitir dictamen y avanzar con el tratamiento de los proyectos presentados. Ese objetivo se alcanzó antes de la sesión, por lo que el quórum ya no era necesario para garantizar que el tema siguiera su curso institucional", continuó.

En el posteo sostuvieron, además, su "compromiso con el cambio" y con "una forma de hacer política basada en la responsabilidad y la coherencia".

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En el Congreso el PRO impulsó la apertura de la comisión para emitir dictamen y avanzar con el tratamiento de los… — PRO (@proargentina) June 23, 2026

"Desde el Senado vamos a pedir la interpelación pero no vamos a hacerle el juego a los kirchneristas, que parecen haber descubierto la corrupción recién en 2026 y solo se indignan cuando les conviene políticamente. Nuestro compromiso es con las instituciones y con defender el cambio con seriedad", cerró.

El bloque de diputados nacional del PRO no contribuyó al quórum

Horas antes, a través de un comunicado, el bloque de diputados nacionales del PRO, que preside Cristian Ritondo, explicó: "La sesión de hoy no buscaba remover a Adorni: su único objetivo era forzar a la Comisión de Asuntos Constitucionales a tratar los expedientes de interpelación, censura y remoción".

Fue el PRO, junto al resto del interbloque Fuerza del Cambio, quien logró que esa comisión se convocara por su propia iniciativa para el martes 30 de junio, con todos esos expedientes en temario. La sesión quedó sin objeto", destacaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prodiputados/status/2069522202593042775&partner=&hide_thread=false Convocada la comisión, se terminó el show. pic.twitter.com/OhxdnLKr9C — PRO Diputados (@prodiputados) June 23, 2026

En ese sentido, argumentaron que no podían sumarse a "operaciones del kirchnerismo y sectores que prefieren el show mediático al resultado concreto".

"Nuestra postura no cambia: los argentinos llevan años apostando a una transformación real y ese esfuerzo merece ser cuidado. Seguir generando ruido innecesario, contradicciones evitables y escándalos que desgastan la gestión no es una opción. El cambio se defiende con hechos", concluyeron.