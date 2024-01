Estela de Carlotto a los diputados por la ley ómnibus: "Tengan memoria, estén a la altura"

Ley ómnibus en Diputados: continúa el debate en comisión

Este martes, la Cámara de Diputados tiene una nueva jornada de debate con miembros de cámaras empresarias, organizaciones de la sociedad civil y representantes de las instituciones. En ese marco, se retomó desde las 10 horas la discusión por el tratamiento de la ley ómnibus en el plenario de comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto.

Este lunes el oficialismo en la Cámara baja y los tres bloques del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal incrementaron el diálogo en la búsqueda de consensos, en el marco de una reunión en la presidencia del cuerpo, en la que también participaron representantes y funcionarios del Poder Ejecutivo.

A partir del avance de estas negociaciones, el Poder Ejecutivo continúa con su intención de emitir dictamen entre jueves y viernes, para poder llevar el tema al recinto el sábado 20 o a más tardar el lunes 22.

Alquileres: Inquilinos Agrupados pidió que el Congreso "dé de baja al DNU"

El titular de la Federación de Inquilinos, Gervasio Muñoz, participó del plenario en Diputados y se refirió a la derogación de la ley de alquileres a través de un DNU: "Hace pocos meses estuvimos acá las organizaciones inquilinas y los representantes del mercado inmobiliario porque hace pocos meses se votó una ley en el Congreso Nacional. [...] Lo que sucedió es que después de 4 meses que se había votado la ley, apareció un DNU que, no solo deroga la ley de alquileres, sino que además reescribe el Código Civil”.

Gervasio Muñoz Inquilinos Agrupados.jpeg Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados. Foto: Agencia Télam.

Asimismo, criticó que “si nos fijamos en la campaña y los aportantes económicos para la campaña del presidente, el presidente de la Cámara Inmobiliaria era aportante para la campaña de Milei. Después vino que el DNU derogaba la Ley de Alquileres y que, además, no se sabe quién lo escribió”. En ese marco, recalcó la intervención de Iván Ginevra en el plenario: "El presidente de la Cámara Inmobiliaria defendió el DNU que anula cualquier tipo de regulación”.

"No existe país en el mundo en donde no haya ningún tipo de regulación para alquilar vivienda. Es un experimento que se está haciendo acá y tiene consecuencias muy graves”, subrayó y pidió la derogación de la DNU: "Nos preocupa mucho que el DNU no sea tratado en el Congreso mientras que hay diez millones de inquilinos que están desesperados”. "Vemos entre un 200 y un 300% en las renovaciones de los contratos de alquiler, ¿ustedes creen que los propietarios como no hay marcos regulatorios van a bajar los precios?", concluyó.