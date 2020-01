El radicalismo desiste de quitarle el estatus de refugiado político a Evo Morales

También hubo críticas al Frente de Todos, al sostener que "el silencio o la anuencia de la dirigencia política, una vez más demuestra que, ante expresiones anti democráticas que incitan a la violencia, nada contribuyen al restablecimiento de las instituciones y de la paz en Bolivia". "Solo su enérgico repudio posibilita restablecer las condiciones mínimas para transitar un camino de normalización institucional", agregaron.

Una radio indígena de un pueblo de cocaleros de Bolivia dio a conocer un audio adjudicado a Morales en el que éste indicaba que "si volviera a Bolivia o alguien vuelve hay que organizar, como en Venezuela, milicias armadas del pueblo".

La idea generó un fuerte revuelo, incluso en sectores de su propio partido político, y desde el Gobierno le transmitieron que fuera más moderado en sus expresiones políticas. Luego de eso vendría la marcha atrás de Morales, quien arrepentido aclaró que su "convicción más profunda siempre ha sido la defensa de la vida y de la paz".

Evo Morales Ayma on Twitter Reafirmo mi convicción más profunda por la vida y por la paz. pic.twitter.com/RGeGuavSv8 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 16, 2020

La UCR se hizo eco de las palabras de retractación del exjefe de Estado boliviano, y destacó que "no insistirá en el tratamiento del proyecto presentado" en la Cámara de Diputados, encabezado por los mendocinos Alfredo Cornejo y Luis Petri.

"Habiéndose retractado y no violando las obligaciones que le impuso la Argentina, la decisión de concedérselo (el refugio) es del Gobierno, no de la oposición; y por tanto de no producirse nuevos hechos de esta naturaleza la UCR no insistirá en el tratamiento del proyecto presentado", detallaron.

No obstante, los bloques en el Senado y en Diputados sí insistirán, como ya habían reclamado, con la presencia del canciller Felipe Solá para que precise "los lineamientos de la política internacional del Gobierno".