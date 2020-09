Exagente de AFI aseguró que cumplía órdenes que pensaba que estaban "judicializadas"

En aquella primera exposición Matta contó que su jefe el entonces director de Operaciones Alan Ruiz “se manejaba directamente con Silvia Majdalani (la exsubdirectora de AFI) que era quien lo había nombrado”.

Sobre Ruiz contó que en algún momento “tenía el mejor auto entre los directores, el mejor sueldo, y a los directores de carrera les molestaba. Vino con todos los humos y agarró la base CITEFA que es la más importante de la AFI, por la logística, porque estaban las movilidades, y contrainteligencia maneja todo el país”.

Ayer, en su ampliación de indagatoria, Matta le dijo a Augé que cuando declaró en aquel momento dio los nombres de sus superiores, y que siempre mantuvo la premisa de que “las ordenes de la superioridad estaban judicializadas”.

Apuntó a la Dirección de Asuntos Jurídicos del organismo, que estaba dirigido por Juan Sebastián Destéfano, área donde entregaban informes y en una brevísima declaración se remitió a todo lo que dijo en su momento. Hizo uso de su derecho a no contestar ninguna pregunta.

“Es todo lo que tengo para decir”, finalizó su interrogatorio en una audiencia muy breve.

Emiliano Matta es uno de los agentes de la AFI del gobierno de Cambiemos quien cuando espiaba al entonces ministro de Seguridad porteño Diego Santilli, aprovechó el encuentro con vecinos para pedirle una foto juntos. Fue insólito. El actual vicejefe de Gobierno porteño quedó registrado posando para la foto con el espía que lo estaba vigilando.

”El Gordo”, está sindicado como el que “le hacía todos los deberes a Alan Ruiz”, el jefe de Operaciones Especiales de la AFI, y uno de los principales imputados en el caso de espionaje.

Uno de los exespías, Jorge “Turco” Sáez había dicho sobre Matta, ante la Comisión Bicameral: “fue a la casa de Diego Santilli y cuando sale, se lo encuentra de frente. Y el estúpido, como agente, porque van a espiar un tipo y tocan el timbre, se saca una foto con Santilli”. Así hacían inteligencia.

Al declarar en su primera indagatoria cuando aún estaba el juez Villena en la causa, Matta, dio detalles del funcionamiento de la banda de la AFI. Contó que Alan Ruiz había llevado gráficos con datos de Cristina de Kirchner al departamento de Mataderos tras anunciar que iban a dedicarse al “trabajo político”.

El episodio del polígrafo contado por Matta: En aquella indagatoria Matta recordó que “pasando 2018, hay un hecho que es clave, cuando a mi compañero Araque (Leandro, uno de los exespías) le secuestran el teléfono, por un hecho de la mujer policía, Alan Ruiz se puso como loco. No le avisaron a tiempo, como dos días después, fuimos todos a polígrafo porque empezó una desconfianza general”.

Las alusiones de un funcionario de la exgobernadora María Eugenia Vidal:

En su primera declaración, ratificada ayer, Matta dijo que se acordaba de cosas que le podía pedir Araque, “en cuanto a explotación de prensa de Municipios, Intendentes o personalidades de interés que él me pidiera y, a veces, la confección de informes con material que él tuviera en crudo”.

“Yo se los escribía esos informes y se los pasaba vía WhatsApp y sé que él se los mandaba a un político cercano a la exgobernadora María Eugenia Vidal. Eso Araque no se lo enviaba por WhatsApp sino que se lo llevaba directamente a ese político a la ciudad de La Plata, de apellido Campbell, que era funcionario de la gobernación”.

También se refirió a Susana Martinengo, “que era secretaria privada o muy íntima del expresidente Mauricio Macri. Me consta que la presentación de Campbell a Araque la hizo Martinengo. Eso me lo dijo el mismo Araque. Así comenzó la relación de Araque no solo con Campbell, sino también con Martinengo”, sostuvo.