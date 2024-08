Fabiola Yañez pidió que el peritaje de su celular se limite a las conversaciones con Alberto Fernández

La ex primera dama presentó un escrito a través de su abogada. Anteriormente había denunciado el extravío de otro de sus celulares.

La ex primera dama, Fabiola Yañez, solicitó que, en el marco de su denuncia por violencia de género, se limite el peritaje de su celular y que únicamente se analicen las llamadas con el expresidente Alberto Fernández.

Según pudo averiguar Ámbito, el imputado pidió al juez Julián Ercolini la devolución de los teléfonos y los demás aparatos electrónicos que le secuestraron de su domicilio.

Como argumento principal, Fernández explicó que no incumplió la orden de restricción hacia Fabiola Yañez y entiende que es "abstracto" el motivo del allanamiento.

Fabiola Yañez entregó a la Justicia sus chats con la exministra de Mujeres: "Ese era el momento en el que necesitaba ayuda más que nunca"

La ex primera dama, Fabiola Yañez, aportó a la Justicia los chats que intercambió con la exministra de Mujeres, Ayelén Mazzina, a quién acusó de no ayudarla cuando le pidió ayuda por la violencia que sufría de parte de Alberto Fernández. La exfuncionaria asegura que desconocía la situación.

A poco de conocerse la violencia de género que habría sufrido Yañez durante su convivencia con el expresidente Fernández en la Quinta de Olivos, algunas informaciones apuntaron contra la entonces ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Ayelén Mazzina, por supuesto encubrimiento.

La propia Yañez lo insinuó en la única entrevista que brindó sobre la denuncia. Aseguró que acudió a Mazzina, pero ella no hizo nada. La exministra lo negó en varias oportunidades. Sí admitió que la ex primera dama le dijo que necesitaba hablar con ella, pero, según Mazzina, no llegó a contarle nada. Ahora, Yañez aportó chats entre ambas de principio de agosto pasado.