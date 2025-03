Facundo Manes: "Frenemos antes de que sea tarde la pulsión antirepublicana de Milei y Caputo"

"Ayer en el Congreso no se ´sacaron´: esta es una metodología de gobierno hecha para amedrentar y lograr que nos borremos de nuestro deber institucional. Por eso había que ir ayer. Para poner el cuerpo y no dejar que se lleven todo puesto" , afirmó Manes.

"Frenemos antes de que sea tarde la pulsión antirepublicana de Mieli y Caputo. Que toda esta ridiculez de Milei emperador quede para los memes y no se convierta en una realidad. Que el Senada revea con carácter urgente las designaciones por decreto de García Mansilla y Lijo", resaltó. A su entender, "el debate de fondo en este país es cómo salir de la pobreza y la inseguridad".

"De cara a los trabajadores y los empresarios. Sin discusión ´estadística´. Cómo reconstruir una economía productiva y como insertar la Argentina en este nuevo mundo", agregó Manes.

La cronología del escándalo con Santiago Caputo

Durante el discurso, Manes sacó un ejemplar de la Constitución Nacional y se lo mostró primero a Milei y luego a él, que estaba a sus espaldas. A la salida del recinto, Santiago Caputo se cruzó con el radical en los pasillos del Congreso, donde -según videos del momento- mantuvieron una discusión cara a cara.

De acuerdo a lo expresado por Manes, el asesor presidencial lo amenazó con tirarle en contra a "todo el Estado". Además, denunció formalmente que colaboradores de Caputo, entre ellos Fran Fijap, lo golpearon en el pecho.

La denuncia contra Santiago Caputo

El equipo de Facundo Manes no descarta una denuncia por amenazas a Santiago Caputo y hace foco en los dichos intimidatorios que le adjudican haber lanzado al asesor de Milei cuando, casi al oído y frente contra frente, lo encaró en el Congreso, mientras daba una entrevista.

"Ya me vas a conocer, te voy a tirar todo el Estado encima", fue la frase que desde el bloque Democracia por Siempre, la escisión del radicalismo de la que Manes es parte, difundieron como parte del presunto apriete del asesor presidencial. El agravante del delito que buscan caratular se basa en la condición de ambos de funcionarios públicos. Un dato no menor, habida cuenta de la condición monotributista de Caputo, en su vínculo contractual formal con la Presidencia.

Manes intentó radicar la denuncia anoche en la comisaría de la policía federal que funciona dentro del Congreso pero no pudo hacerlo porque no había personal a cargo. Esperó hasta pasada la 1 de la madrugada y se retiró porque los efectivos nunca llegaron al lugar para tomarle declaración y dejar asentada la denuncia.

Desde el entorno de Manes acusan además al gobierno nacional de viralizar un video editado donde el diputado acusaría a Santiago Caputo de pegarle dos golpes en el pecho. "El agresor fue el tuitero Fran Fijap", aclaran desde el despacho del legislador de la UCR de cara a la presentación de la denuncia.

La agresión sufrida por Manes anoche luego del discurso de Javier Milei de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso generó el repudio de todo el arco politico opositor. Desde Axel Kicillof y Ricardo Quintela hasta la UCR de Martin Lousteau rechazaron los incidentes dentro del Palacio Legislativo.

La excepción fue el PRO de Cristian Ritondo que minimizó lo sucedido y exculpó cualquier responsabilidad de Santiago Caputo. "Se ve una discusión, un cruce, pero no se ni se escucha lo que Manes dice. No tengo por qué creer o no creer. Lo importante estaba ayer en otro lado”, sostuvo Ritondo. “No vi provocación del oficialismo, el Presidente le contestó, pero nosotros estábamos lejos. Vimos que se dio vuelta y le respondió a Santiago Caputo, pero más que eso no vimos”, agregó.