Facundo Manes: "La política tiene que dejar de discutirse a sí misma y avanzar en un programa de desarrollo"

En este contexto, el diputado propuso que “hay que hacer un cambio de mentalidad”. “En la pandemia nos empobrecimos social, económica, educativa y moralmente; los argentinos estamos con el alma rota, nos quebramos, nos gastamos. La sociedad está deprimida y resignada. Este país no solo no te ayuda, sino que te pone un freno de mano”. Pero sostuvo que “no podemos ser espectadores de esta decadencia, es momento de involucrarnos y encaminarnos a un nuevo paradigma: la modernidad”.

Manes propuso que el conocimiento es “la verdadera riqueza y el principal motor del progreso del país” y aseguró que “es la clave para avanzar en la justicia social y para encaminarnos hacia el desarrollo verdadero y sustentable”.

El neurocientífico destacó que “vivimos discutiendo poder y no un programa de desarrollo”. “No podemos seguir emparchando. Necesitamos reformas y transformaciones que ataquen las causas y no solo los síntomas de nuestros problemas. Y también líderes que unan porque la Argentina de la división no va más”. Continuó, “ya nos dimos cuenta que anular a una mitad no sirve. Es difícil que la grieta desaparezca, pero hay que ponerse de acuerdo en un número de políticas de estado y para eso necesitamos empatía, reconocer al otro. Tenemos que generar esta sensación de que Argentina tiene futuro”, concluyó.

Facundo Manes estuvo en la localidad de Juárez Celman acompañado por Mario Negri, Ramón Mestre y Rodrigo de Loredo. Allí visitó NIDO, un centro destinado al desarrollo de actividades culturales, laborales y educativas; y CIPCO, un centro que trata el plástico para convertirlo en componentes de construcción ecológicos.