Manes: "Tenemos que hacer un gran pacto con ideas, pero no sabemos si con Cristina o con Alberto".

En la misma línea, sostuvo que "parecería que Alberto Fernández tiene una geopolítica diferente a la de Cristina".

"No hay proyecto económico sustentable sin un gran acuerdo para la macroeconomía y el largo plazo. El problema es con quién acordar hoy: si con Cristina o con Alberto. La oposición es responsable y cuidará la institucionalidad, pero el Gobierno tiene la responsabilidad de resolver este lío y falta de ejemplaridad. La sociedad no está en las calles protestando. Más allá del dolor y sufrimiento, fue a votar y pidió un cambio de rumbo. El Gobierno debe aceptarlo", consideró.

Consultado acerca de cuál será la estrategia electoral de su espacio de cara a las elecciones de noviembre, respondió: "Primero, estar juntos. Estaremos juntos con el objetivo de ganarle al modelo de país kirchnerista. Si mantenemos la identidad, el porcentaje de votos aumentará. Si nos fusionamos, será malo para la coalición".

"Dijeron que no me presentaría, que no iba a participar. Después decían: 'Manes se va a quebrar ante los ataques'. Sin embargo, acá estamos. Ahora dicen que hay que fusionarse. Sería un error. Si nos fusionamos en lo mismo, podemos perder votos. Le ganamos al kirchnerismo porque hicimos estas PASO. Ampliamos y nos votó gente diferente", sostuvo.