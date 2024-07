Federico Pinedo sobre la interna del PRO: "¿Qué te pasa con tu identidad? Si te sentís mal andá al psicólogo"

Federico Pinedo se mostró en contra de los dirigentes del PRO que no quieren la fusión con LLA.

En defensa de la ministra de Seguridad, el embajador extraordinario y plenipotenciario ante el G20, señaló que " Patricia no dice que tiene que desaparecer el PRO, Patricia es del PRO . Estamos muy comprometidos con el Gobierno, desde lo que somos".

"Yo lo que no entiendo bien, es para un psicólogo ¿no?. Esta cosa de decir: ‘Yo quiero mantener mi identidad’. ¿Qué te pasa con tu identidad? ¿No te sentís bien con vos, no sabés quién sos o qué te pasa?. Porque cuando uno tiene una identidad la tenés y ya está, no tenés que estar defendiendo tu identidad, simplemente. Es una frase hecha. Flaco, ¿qué te pasa con tu identidad? si te sentís mal, andá al psicólogo", criticó.